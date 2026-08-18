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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 18, 2026, 04:00:22 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৮ আগস্ট ২০২৬ র রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা বলে দিচ্ছে জ্যোতিষমত। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল রইল।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ আপনার জন্য লাভের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আপনার সিদ্ধান্তগুলো সঠিক প্রমাণিত হবে এবং আরাম ও সুবিধার বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে মধুর স্মৃতি মনে পড়বে, অন্যদিকে আপনার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিশেষ আগমন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আপনার মায়ের কোনো কথা উপেক্ষা করবেন না। তাঁর অসন্তুষ্টি আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনার একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনাকে খুব খুশি করবে। বাড়িতে কোনো আকস্মিক সুখবর বা চমক পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে এবং আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে আনন্দের মুহূর্ত উপভোগ করবেন। আপনার ছোট সন্তানদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না, নইলে পরে আপনাকে অনুশোচনা করতে হতে পারে। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

    মিথুন

    আজ আপনার মধ্যে নতুন কিছু শুরু করার প্রবল ইচ্ছা জাগতে পারে। আপনি আপনার লক্ষ্য সম্পর্কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকবেন এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হবেন। আপনার বিবাহিত জীবনে, জীবনসঙ্গীর সম্মান ও বোঝাপড়া আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হতে পারে। প্রতিপক্ষের প্রভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। এছাড়াও, টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ পরবর্তীতে তা পরিশোধ করা কঠিন হতে পারে।

    কর্কট

    আজ আপনি স্বস্তি এবং অগ্রগতির ইতিবাচক লক্ষণ অনুভব করবেন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আপনার অনুকূলে যেতে পারে এবং আপনার শিল্পকর্ম বা কোনো বিশেষ দক্ষতার উন্নতি ঘটবে। কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে, কিন্তু সতর্ক থাকা জরুরি, কারণ আপনার কাছের কোনো ব্যক্তি আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আপনার বাবার সমর্থন আপনাকে একটি বড় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬র দৈনিক রাশিফল রইল

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