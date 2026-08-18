ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ মঙ্গলবার, কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। জ্য়োতিষমতে দেখে নিন আজ ১৮ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল। আজ এই চার রাশির, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। পারিবারিক সমর্থন এবং পিতামাতার আশীর্বাদ আপনাকে অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার ভাইবোনদের পরামর্শ সহায়ক হতে পারে। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হলে সন্তুষ্টি লাভ করবেন। তবে, ভ্রমণ অপরিহার্য না হলে, তা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখাই শ্রেয় হবে।
মকর
আজ অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার দিকে মনোযোগ দেওয়ার দিন। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আপনার সামাজিক মর্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আপনার মায়ের অনুভূতি ও কথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। এছাড়াও, আপনার চারপাশের মানুষদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আজ আপনি নতুন ও ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা অনুভব করবেন এবং আপনার লক্ষ্যের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন।
কুম্ভ
আজ আপনার দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করার দিন, এবং আপনি প্রতিটি কাজ আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে সামলাবেন। সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এবং একটি নতুন গাড়ি কেনার বহুদিনের লালিত স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। আটকে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি অবশেষে চূড়ান্ত হতে পারে। তবে, আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন হবেন না এবং প্রয়োজনে অবিলম্বে চিকিৎসা নিন।
মীন
আজ শান্তি ও সন্তুষ্টি বিরাজ করবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সুন্দর ও রোমান্টিক মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। পরিবারে একটি ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, কিন্তু সংযম অবলম্বন করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত কোনো সুখবর আনন্দ বয়ে আনতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ফল লাভ করতে পারে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More