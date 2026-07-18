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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। 

    Published on: Jul 18, 2026, 06:00:29 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ শনিবার, ১৮ জুলাই ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে শনিবার? জানুন রাশিফল

    ধনু

    আজ আপনি যে নতুন সংযোগগুলি স্থাপন করবেন তা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি সবাইকে সাথে নিয়ে চলার চেষ্টা করবেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার অংশগ্রহণ বাড়বে। কোনো সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু কোনো ভালো খবরের উপর ভিত্তি করে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করুন, কারণ দীর্ঘসূত্রিতা আরও সমস্যার কারণ হতে পারে।

    মকর

    আজ আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। পুরনো কোনো ভুল সামনে আসতে পারে, তাই ধৈর্য ও বোঝাপড়ার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিন। অযাচিত পরামর্শ দেওয়া বা অন্যের সব কথায় রাজি হওয়া থেকে বিরত থাকুন। যদি আপনি কাউকে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার আশা করে থাকেন, তবে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ থাকবে এবং কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার বাবার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন।

    কুম্ভ

    আজ আত্মবিশ্বাস ও নতুন উদ্যম আসবে। আপনার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে এবং মানুষ আপনার কথায় মুগ্ধ হবে। মানসিক চাপ কমানোর আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাকে হালকাভাবে নেবেন না। একটি অমীমাংসিত আর্থিক বিষয় নিষ্পত্তি হলে স্বস্তি মিলবে। দীর্ঘদিনের একটি ইচ্ছাও আজ পূরণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাবে।

    মীন

    যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের জন্য আজ নতুন আশা নিয়ে আসছে। কথাবার্তায় সংযম রাখুন এবং এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন যা সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজেট বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। ব্যবসা বা বিদেশ-সম্পর্কিত কাজে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং তাদের সক্ষমতা আরও ভালোভাবে প্রদর্শনে সাহায্য করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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