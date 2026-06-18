সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল।
সিংহ, কন্য়া, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে এই চার রাশির ভাগ্যে ১৮ জুন, ২০২৬ আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজ ভালো ফল দেবে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে একটি ছোটখাটো তর্কের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই শান্ত থাকা জরুরি। আপনাকে আপনার সন্তানদের দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হতে পারে এবং আপনার বাবার কাছ থেকে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। বাড়িতে কোনো প্রার্থনা সভা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান একটি ইতিবাচক ও প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার চারপাশের মানুষদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না, কারণ কেউ আপনার স্বার্থের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। একটি আর্থিক বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে।
কন্যা
সুসংবাদ আজ আপনার দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে। আপনার ব্যবসায় আনা পরিবর্তনগুলি ইতিবাচক ফল দেবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনার বসের সাথে দূরত্ব কমে যাবে এবং আপনাদের সম্পর্ক উন্নত হবে। আপনার বাড়ি সাজাতে বা নতুন জিনিসপত্র কিনতে ইচ্ছা হতে পারে, যা আপনার বাড়ির পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তুলবে। আটকে রাখা কোনো টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে, আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ আপনার কঠোর সিদ্ধান্ত আপনার কাছের কাউকে কষ্ট দিতে পারে।
তুলা
আজ প্রতিটি পদক্ষেপ খুব সাবধানে ফেলতে হবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিলে তা সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে পারে। অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং আপনার চারপাশের মানুষদের উপর নজর রাখুন। ভ্রমণের সময় আপনার গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জিনিসপত্রের বিশেষ যত্ন নিন। কোনো ভাই বা নিকটাত্মীয়ের সাহায্যে আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা স্বস্তিদায়ক হবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনাকে সাফল্য ও অগ্রগতির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে দেখা যাবে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। বাড়িতে সম্পত্তি বা তার ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হতে পারে, তাই ধৈর্য ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করুন। যেকোনো চলমান উদ্বেগ আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা দীর্ঘমেয়াদে তাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More