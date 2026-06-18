ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে কী রয়েছে আজ ভাগ্যে তার আভাস রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কোন ইঙ্গিত রয়েছে রাশিফলে।
ধনু
আজ বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। সন্তানদের সাথে সময় কাটালে বাড়িতে আনন্দ ও হালকা পরিবেশ তৈরি হবে। কাজের দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। অতিথিদের আগমন বাড়ির আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। একটি বড় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে এবং যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মকর
আজকের দিনটি আনন্দদায়ক ও লাভজনক হতে পারে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। শেয়ার বাজার বা বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার কাজের প্রশংসা আপনাকে নতুন স্বীকৃতি এনে দিতে পারে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, অন্যদের কথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। অংশীদারিত্ব প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফল দেবে। বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো আপনার মনে হালকাভাব ও আনন্দ নিয়ে আসবে।
কুম্ভ
আজ আপনি শক্তি ও উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। আপনাকে কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, যা আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী করবে এবং আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। আপনি আপনার মাকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করার চেষ্টা করবেন। আপনার সন্তানরা তাদের কর্মজীবন বা চাকরি নিয়ে আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে পারে। ব্যবসায় সামান্য উত্থান-পতন থাকবে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে।
মীন
আজকের দিনটি আনন্দ, শান্তি এবং উজ্জ্বল মুহূর্তে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে পুরনো মতপার্থক্য নিরসনে সফল হবেন। ঈর্ষা বা নেতিবাচকতা পোষণ করবেন না, কারণ আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি ভ্রমণ করার বা আপনার শখগুলো পূরণ করার সুযোগ পেতে পারেন। সরকারি কর্মসূচি থেকে সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে এবং আপনার সন্তানদের স্বাস্থ্যের প্রতি বাড়তি মনোযোগের প্রয়োজন হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More