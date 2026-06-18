মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৮ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৮ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি ব্যস্ততায় ভরা থাকতে পারে, যেন আপনাকে বহুবিধ কাজের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তবে, প্রতিটি কাজকেই জরুরি ভেবে নিজেকে ভারাক্রান্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার মনে শান্তি এবং মুখে হাসি এনে দেবে। আজ আপনার দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনাকে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি দেবে। অতীতের অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার ব্যাপারে আপনি উৎসাহ বোধ করবেন এবং বাড়িতে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে।
বৃষ
আজ আলস্য ঝেড়ে ফেলে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে যাওয়ার দিন। দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুতে কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু সহকর্মীদের সমর্থন আপনার মনোবল বাড়িয়ে দেবে। কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। পারিবারিক বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়া পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণের কথা ভাবতে পারেন এবং কোনো বন্ধু আর্থিক সাহায্যের জন্য আপনার কাছে আসতে পারে।
মিথুন
আজ নতুন কিছু শুরু করার জন্য একটি অনুকূল সময়। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনো নতুন উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভেবে থাকেন, তবে এখন এগিয়ে যেতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে যেকোনো ভুল বোঝাবুঝি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হয়ে যাবে, যা আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরিয়ে আনবে। দূরে বসবাসকারী কোনো বিশেষ ব্যক্তির অভাব আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। যানবাহন-সংক্রান্ত একটি ছোটখাটো সমস্যা হঠাৎ আপনার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন, তাই অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় জড়িয়ে না পড়ে নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয়।
কর্কট
আজ আপনার মন অন্যদের সাহায্য করা এবং সেবা করার দিকে নিবদ্ধ থাকবে। অভাবীদের সাহায্য করা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভালো সময় কাটানোর বা ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার সম্পর্কগুলোকে আরও মজবুত করবে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা সৃষ্টিকারী পুরোনো লেনদেনগুলোর সমাধান এখন হতে পারে। আপনার কাজে ধৈর্য এবং ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। ভ্রমণের সময় আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More