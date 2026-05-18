মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ১৮ মে ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, কাদের লড়াই লম্বা, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের ব্যস্ততা, কোলাহল এবং মানসিক চাপ আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকাটা জরুরি। পুরোনো কোনো অসুস্থতার পুনরাবির্ভাব আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে, তাই নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। আপনি যদি নতুন কোনো যানবাহন কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। অন্যদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে। আজ আপনাকে যেকোনো মূল্যে আপনার পরিবারকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আনন্দ, মজা এবং নতুন সূচনায় পরিপূর্ণ থাকবে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা মানুষকে আকৃষ্ট করবে এবং আপনি নতুন বন্ধুও তৈরি করতে পারেন। খরচ বেড়ে যাওয়ায় আপনার বাজেট কিছুটা ব্যাহত হতে পারে, তাই বিচক্ষণতা অপরিহার্য হবে। অবিবাহিতদের জীবনে ভালোবাসার নতুন স্ফুলিঙ্গ আনন্দ বয়ে আনতে পারে। পরিবারের কারো নতুন চাকরি একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করবে।
মিথুন
আজ, কথা নিয়ন্ত্রণ করাই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে প্রমাণিত হবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে বলা যেকোনো কথাই ভুল বোঝা যেতে পারে, তাই ভেবেচিন্তে কথা বলুন। অনলাইনে কেনাকাটার সময় সতর্ক থাকুন, কারণ প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের পরেই সম্পত্তি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিন। আপনার মন ঘন ঘন বিক্ষিপ্ত হতে পারে, তাই নিজেকে মনোযোগী রাখার চেষ্টা করুন।
কর্কট
আজ আরাম ও সুখ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং আপনি কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। কঠোর পরিশ্রম সাফল্যকে আপনার আরও কাছে নিয়ে আসবে। অতীতের একটি আর্থিক লেনদেন কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার বা আপনার বাড়িতে একটি বড় অংশ যুক্ত করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More