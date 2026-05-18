সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ১৮ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ১৮ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত কিছুর দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত লাভের লক্ষণ দেখা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হবে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। কিছু মানুষ আপনার দয়াকে ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু আপনার নিজের পথে এগিয়ে চলা উচিত। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আপনার মনে শান্তি আনবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং আর্থিক সমস্যারও সমাধান হতে পারে।
কন্যা
মায়ের সাথে আপনার দুশ্চিন্তা ভাগ করে নিলে আজ স্বস্তি মিলবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য বিশেষ কিছু কিনলে আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা বাড়বে। আপনার রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থান শক্তিশালী হতে পারে। আপনার পরিবার আপনার সম্মানে একটি বিশেষ চমকের পরিকল্পনা করতে পারে।
তুলা
আজ আপনার ঘর সুখ ও শুভ ঘটনায় পূর্ণ থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং বকেয়া অর্থ প্রাপ্তি স্বস্তি আনবে। শত্রুরা আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা তাদের শান্ত করবে। আপনার ছোট সন্তানদের একটি মিষ্টি অনুরোধ আপনার মন জয় করবে। সার্বিকভাবে, দিনটি ইতিবাচক এবং আনন্দদায়ক হবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার মনে নতুন ও চমৎকার ধারণা আসতে পারে, যা ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য মুনাফা এনে দিতে পারে। বৈদেশিক বিষয়ে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার বাবার কোনো কথা আপনার অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারে, কিন্তু আপনি নিজেকে সামলে রাখবেন। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পেলে আনন্দ হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More