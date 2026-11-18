ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ১৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন বুধবার দিনটি কেমন কাটবে।
ধনু
আজকের দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। আপনি সম্ভবত আপনার মায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তাঁর পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতা আপনার জন্য সহায়ক হতে পারে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার এবং কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগও পাবেন। তবে, পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিষয় কিছু উদ্বেগ বা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। এই ধরনের বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে, এগিয়ে যাওয়ার আগে সমস্ত দিক বিবেচনা করুন। একজন পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হতে পারে এবং পুরোনো স্মৃতি ফিরে আসতে পারে।
মকর
আজ রাজনীতি বা জনজীবনে জড়িতদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ আসতে পারে। কোনো ঊর্ধ্বতন বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে এবং ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য নতুন পথ খুলে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম শক্তিশালী করার জন্য এই সময়টি সহায়ক হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কেনাকাটা বা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে, উত্তেজনার বশে বাজেটের বাইরে খরচ করা থেকে বিরত থাকুন। আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। অন্যের আর্থিক দায়িত্ব নেওয়া বা গাড়ি চালানোর জন্য টাকা ধার করার মতো পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ
আজ আর্থিক বিষয়গুলো আরও শক্তিশালী মনে হতে পারে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও মজবুত করবে। ব্যবসায় নতুন পরিবর্তন ইতিবাচক ফল দিতে পারে এবং আপনার কাজে উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর পদোন্নতি বা কর্মজীবনের উন্নতি পরিবারে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি করবে। তাদের সাফল্য আপনার মনোবলও বাড়িয়ে তুলবে। আপনার নিজের কঠোর পরিশ্রমও ফল দেবে এবং আপনি কর্মক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পেতে পারেন। বাড়িতে একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করতে পারে।
মীন
আজ আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার কথা ভাবতে পারেন। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো বিবেচনা করুন। তবে, কোনো বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, আপনার প্রয়োজন, বাজেট এবং ভবিষ্যতের দায়িত্বগুলো সাবধানে মূল্যায়ন করুন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য অধ্যবসায় এবং ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। শুধু পরিকল্পনা করলেই চলবে না; সাফল্য অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যদি তাদের পড়াশোনায় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে তাদের শিক্ষক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ মেনে চলুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More