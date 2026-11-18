১৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৮ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বুধবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার জন্য আর্থিক স্বস্তির লক্ষণ রয়েছে। পুরোনো ঋণের বোঝা কমতে পারে, যা আপনার মনকে হালকা করবে এবং আপনাকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলিতে আরও ভালোভাবে মনোযোগ দিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বাজারে অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে, যা দিনটিকে আরও উৎসাহব্যঞ্জক করে তুলতে পারে। তবে, টাকা পাওয়ার সাথে সাথেই খরচ বাড়িয়ে দেওয়ার ভুলটি এড়িয়ে চলুন। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চললে একটি শক্তিশালী আর্থিক অবস্থান বজায় রাখা সহজ হবে। কাজের চাপ ব্যস্ত থাকতে পারে এবং একাধিক দায়িত্ব আপনার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।
বৃষ
আজ সাফল্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। এলোমেলো কথাবার্তা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন। ভ্রমণকালে আপনি এমন কিছু ছোটখাটো তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। সরকারি দপ্তরের একটি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত প্রকল্প এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে। আপনি আপনার বাড়ি সাজানো বা সংস্কার করার কথাও ভাবতে পারেন। সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পেলে তা আনন্দ ও গর্বের কারণ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্বের দক্ষতা প্রকাশ পাবে এবং লোকেরা আপনার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করতে পারে।
মিথুন
আজ আপনি নতুন কিছু শুরু করতে এবং আপনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহী বোধ করবেন। নতুন উদ্যমে আপনি আপনার লক্ষ্যের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারবেন। তবে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা বজায় রাখা জরুরি হবে। বিশেষ করে, আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতি এবং প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করবেন না। মনোযোগ দিয়ে শুনলে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং একটি সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। আপনার বাবার সাথে একটি নতুন ব্যবসায়িক প্রস্তাব বা পরিকল্পনা নিয়ে আপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। তার অভিজ্ঞতা সহায়ক হতে পারে।
কর্কট
আজ আপনি এমন কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন। এটি আপনার মানসিক চাপ কমাবে এবং আপনাকে আগের চেয়ে আরও বেশি উৎসাহিত করবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারাও আশার আলো দেখতে পারেন। আপনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং প্রস্তুতিতে কোনো ঢিলেমি করবেন না। তবে, আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবহেলিত হতে পারে। তাই, আপনার দায়িত্বগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং সবার সাথে আপনার পরিকল্পনা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। অন্যদের সাথে ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় শেয়ার করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More