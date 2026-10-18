ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন রাশিফলে।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ মহাসপ্তমী তিথির আরও একটি দিন। এই দিনে, ১২ রাশিচক্রের চার রাশির মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল দৃশ্যমান হবে এবং কর্মক্ষেত্রের বাধা দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিরন্তর প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা আপনাকে সাফল্যের আরও কাছে নিয়ে যেতে পারে। পুরনো লেনদেন নিষ্পত্তির জন্যও এই সময়টি অনুকূল থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে। নতুন মানুষের সাথে পরিচিতি বৃদ্ধিও ভবিষ্যতে লাভজনক সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আজ আপনার লক্ষ্যের উপর মনোযোগ বজায় রাখুন, কারণ আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল দিতে পারে।
মকর
আজ আপনি আর্থিক বিষয়ে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সম্পদ বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়িক লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা আপনার পরিকল্পনাকে নতুন গতি দিতে পারে। ভ্রমণকালে প্রাপ্ত তথ্য বা কোনো বিশেষ বৈঠক ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে পারে। নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ বাড়বে এবং কিছু পরিচিতি আপনার ব্যবসার অগ্রগতিতে সহায়ক হতে পারে। তবে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আপনি আপনার সন্তানদের ভালো মূল্যবোধ এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়ার সুযোগও পাবেন।
কুম্ভ
আজ, সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে প্রিয়জনদের আরও কাছে আসার একটি ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান যেকোনো দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারে। আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন অথবা পরিবারের সাথে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারেন। তবে, আপনি আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার বাবার পরামর্শ আপনাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে।
মীন
আপনার ইচ্ছা পূরণের জন্য আজ খরচ বাড়তে পারে, তাই আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনার দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখানোর প্রবণতা থাকে, তবে পরিবারের সাথে কথা বলার সময় কিছুটা সংযম অবলম্বন করুন। কোনো কাজে তাড়াহুড়ো না করে, ভেবেচিন্তে এগিয়ে যান। ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার সাথে শেয়ার করা এড়িয়ে চলাই ভালো। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা সরকারি কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আজ আপনার কথার একটি বিশেষ প্রভাব থাকবে, তাই মিষ্টি ও চিন্তাশীল কথা সম্পর্কের মধ্যে সম্মান বাড়াতে পারে এবং সাফল্যের নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More