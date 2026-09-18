বিশ্বকর্মা পুজোয় আজ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল

বিশ্বকর্মা পুজোয় আজ ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ শুক্রবার ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ২০২৬র বিশ্বকর্মা পুজো আজ। এই শুভ দিনে কেমন কাটবে আপনার দিন, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। আজ ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি। বাংলার ঘরে ঘরে এই দিনটিরও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। দেখে নিন আজকের ভাগ্যফল।
ধনু
আজ কর্মজীবনে আপনার সাফল্য উজ্জ্বল হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়বে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার সুনামকে আরও শক্তিশালী করবে। অংশীদারিত্ব এবং প্রেমের সম্পর্কে সমর্থন ও স্নেহ আনন্দ বয়ে আনবে। তবে, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা অধস্তনদের সাথে কথা বলার সময় আপনার ভাষা এবং বাচনভঙ্গির প্রতি সতর্ক থাকুন। অতিরিক্ত সমালোচনামূলক মনোভাব সমস্যার কারণ হতে পারে। কর্মজীবনে উন্নতির জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন এবং ব্যবসায়িক বৈঠকগুলো ইতিবাচক ফল দিতে পারে।
মকর
ভাগ্য, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক স্বচ্ছতা আজ আপনার অনুকূলে থাকবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা অনেক কাজকে প্রত্যাশার চেয়েও ভালোভাবে সফল করতে সাহায্য করতে পারে। তবে, মঙ্গলের প্রভাবে পারিবারিক বিষয়ে কিছু তর্ক বা উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। হঠাৎ কেনাকাটা করা বা দ্রুত অর্থ উপার্জনের প্রলোভন নিয়ন্ত্রণ করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস প্রশংসনীয় হবে। সহকর্মীদের সাথে সমন্বয় করা এবং নিজের মতামত প্রকাশ করা সহজ হবে।
কুম্ভ
আজ আপনার মন গভীর চিন্তাভাবনা, গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। জটিল পরিস্থিতি বোঝা এবং সমাধান খুঁজে বের করার আপনার ক্ষমতা প্রবল থাকবে। তবে, সবকিছু জনসমক্ষে আনার বা প্রচারের আলোয় আসার কোনো প্রয়োজন নেই। নেপথ্যে কঠোর পরিশ্রম করলে আরও বড় সুফল পাওয়া যেতে পারে। অফিসে অডিটিং, কোডিং, গবেষণা বা কঠিন সমস্যা সমাধানের মতো কাজে ভালো অগ্রগতি হবে।
মীন
আজ আপনার মনোযোগ থাকবে অংশীদারিত্ব, মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং একসাথে কাজ করার উপর। একটি শান্ত পারিবারিক পরিবেশ আপনাকে মানসিক শক্তি ও সুখী মন প্রদান করবে। কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস এবং প্রশাসনিক দক্ষতা প্রবল থাকবে। ব্যবসায়িক উপস্থাপনা, বিপণন বা নতুন চুক্তির জন্য দিনটি অনুকূল। আর্থিকভাবে উন্নতি করার একটি প্রবল ইচ্ছা থাকবে এবং পুরোনো ঋণ পরিশোধের দিকে অগ্রগতি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More