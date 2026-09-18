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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বিশ্বকর্মা পুজো ২০২৬এ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

বিশ্বকর্মা পুজো ২০২৬ কেমন কাটবে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের! রইল ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল।

Published on: Sep 18, 2026, 05:00:31 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আপনার ২০২৬ বিশ্বকর্মা পুজো। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ

আজ আপনার মনোযোগ থাকবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কর্মজীবন এবং আর্থিক নিরাপত্তার উপর। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং আকর্ষণীয় কথাবার্তা আপনাকে সম্মান এনে দেবে। তবে, আত্মবিশ্বাসের অভাব বা একাকীত্বের অনুভূতি আপনাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে পারে। এই সময়ে নিজেকে সন্দেহ না করে, আপনার অর্জনগুলোর কথা মনে করুন। চাকরি পরিবর্তন, পদোন্নতির জন্য আবেদন করা বা নতুন কোনো প্রকল্পের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দিনটি অনুকূল।

কন্যা

আজ আপনার বোধশক্তি, আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার অভ্যাস আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। ভাগ্যও আপনার সহায় থাকবে বলে মনে হবে, যা আপনাকে আনন্দিত রাখবে। তবে, তাড়াহুড়ো করে টাকা ধার দেওয়া বা কোনো চুক্তি না পড়ে তাতে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকুন। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বাস্তববাদী ও তথ্যভিত্তিক চিন্তাভাবনা ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবে এবং আপনাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

তুলা

আজ আপনার বিচক্ষণতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ আপনাকে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম করবে। আপনি শান্ত মনে জটিল পরিস্থিতিও সামলাতে পারবেন। তবে, মাঝে মাঝে একা থাকার ইচ্ছা আপনাকে কিছুটা বিষণ্ণ করে তুলতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গী বা সঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় অহংকার এবং তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বেশি থাকবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্য আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বৃশ্চিক

আজ আপনি প্রচণ্ড সাহস, শক্তি এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব অনুভব করবেন। বন্ধু এবং সামাজিক পরিচিতদের সমর্থন দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে। তবে, কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সঙ্গীর সাথে তর্ককে অহংকারের লড়াইয়ে পরিণত হতে দেবেন না। কর্মক্ষেত্রে, আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস কঠিন দায়িত্বগুলোকেও সহজ করে তুলবে। আপনি আপনার প্রতিপক্ষদের প্রভাবিত করতে থাকবেন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বিশ্বকর্মা পুজো ২০২৬এ লাকি কারা! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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