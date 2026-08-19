ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ১৯ আগস্ট ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ১৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ অলসতা আপনার সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। আপনি যদি কাজ ফেলে রাখেন, তবে ছোট সমস্যাও বড় আকার ধারণ করতে পারে, তাই সক্রিয় থাকা জরুরি। আপনার ঘরবাড়িতে পরিবর্তন আনতে বা সাজাতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু দীর্ঘসূত্রিতা আপনার পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে, কিন্তু ভাগ্য আপনাকে পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। আপনি নিজেকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে নিযুক্ত দেখতে পাবেন। আজ কথা বলার আগে চিন্তা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।
মকর
আজ লাভের একটি শুভ দিন। দাম্পত্য সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হবে এবং আপনাদের সম্পর্ক আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। আপনি নতুন কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন, যিনি ভবিষ্যতে আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারেন। আপনার নতুন উদ্যোগগুলো ইতিবাচক ফল দেবে। তবে, আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতিকে উপেক্ষা করবেন না; একটি ছোট বিষয়ও ক্ষোভে পরিণত হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থও পুনরুদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কুম্ভ
আজ দিনটি কিছুটা অস্থির হতে পারে, তবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কর্মক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা থাকলেও, আপনার কর্মশক্তি ও আত্মবিশ্বাস পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় থাকবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারবে। নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করার চেষ্টা করুন। প্রতিপক্ষের কৌশল বুঝতে পারলে আপনি তাদেরকে কৌশলে পরাস্ত করতে পারবেন।
মীন
আজ আপনাকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ভেবেচিন্তে নেওয়া সিদ্ধান্ত আপনার অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন। গড়িমসি না করে, সময়মতো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করুন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন এবং তাদের কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে বলে আশা করা যায়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More