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    আজ FIFA বিশ্বকাপ ফাইনাল! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে ১৯ জুলাই ২০২৬, রইল দৈনিক রাশিফল

    আজ FIFA বিশ্বকাপ ফাইনালের দিনে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে, বলে দিচ্ছে ১৯ জুলাই ২০২৬র দৈনিক রাশিফল।

    Published on: Jul 19, 2026, 04:01:07 IST
    By Sritama Mitra
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    আজ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬ ফাইনাল। গোটা বিশ্ব ফুটছে উত্তেজনায়। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের এই ম্যাচের দিনটি মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমতে ১৯ জুলাই ২০২৬র রবিবারের রাশিফল।

    আজ FIFA বিশ্বকাপ ফাইনাল! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে ১৯ জুলাই ২০২৬
    আজ FIFA বিশ্বকাপ ফাইনাল! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে ১৯ জুলাই ২০২৬

    মেষ

    যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি, জমি বা কোনো বড় কিছু কেনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সুখকর চমক বা নতুন দায়িত্ব আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার কথাবার্তা মানুষকে মুগ্ধ করবে এবং আপনার কথার কদর করা হবে। যদি কোনো ভ্রমণ বা যাত্রার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে প্রথমে আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিন; এটি প্রতিটি প্রচেষ্টায় আপনার সফলতার সম্ভাবনাকে শক্তিশালী করবে।

    বৃষ

    খাদ্যাভ্যাসে অসতর্কতা পরিহার করুন এবং ভাজা খাবার খাওয়া সীমিত করুন। আপনি বাড়িতে কিছু পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। গাড়ি চালানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, কারণ সামান্যতম অসতর্কতাও সমস্যার কারণ হতে পারে। সুখবর হলো, আপনার জীবনসঙ্গী সব পরিস্থিতিতে আপনাকে সমর্থন ও উৎসাহিত করবেন।

    মিথুন

    কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের একটি সুবর্ণ সুযোগ হবে। ছোটখাটো সমস্যা বাড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গ আপনার মন ভালো করতে সাহায্য করবে। দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয়ের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না, কারণ তারা পরিবারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে।

    কর্কট

    আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হতে পারে, যা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি সৃজনশীল কাজের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং নতুন কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত হবেন। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য সময়টি অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। সরকারি খাতে কর্মরতরা সম্মান ও নতুন স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন। পরিবারের মধ্যেও ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আজ FIFA বিশ্বকাপ ফাইনাল! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে ১৯ জুলাই ২০২৬, রইল দৈনিক রাশিফল

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