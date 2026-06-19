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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 19, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৯ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজ শুক্রবার।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য আনন্দ ও শুভ লক্ষণে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি কোনো শুভ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা আপনার মনে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। তবে, দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের স্মৃতি আপনাকে কিছুটা আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। চাকরি বা কর্মজীবনের কোনো কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী ছোটখাটো সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। আজ আপনার বিচক্ষণতা আপনাকে অনেক কাজ সহজেই সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে; শুধু যেকোনো ধরনের অসাবধানতা পরিহার করুন।

    বৃষ

    কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার পরিচিতি ও প্রভাব বৃদ্ধি করবে। আপনি আপনার প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য সচেষ্ট হবেন এবং সম্ভবত অনেকাংশেই সফল হবেন। তবে, কারও সাথে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি সমস্যার কারণ হতে পারে। কাজের চাপ কিছুটা বেশি থাকবে, যা ক্লান্তির কারণ হতে পারে। যদি আপনি কারও কাছ থেকে টাকা ধার করে থাকেন, তবে তা পরিশোধ করার জন্য চাপ অনুভব করতে পারেন।

    মিথুন

    আজ অন্য যেকোনো দিনের চেয়ে বেশি স্বস্তি ও আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে নতুন স্বীকৃতি এনে দিতে পারে এবং পরিবারের সাথে আপনার সম্পর্ক মধুর থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গী কোনো নতুন চাকরি বা সুযোগের জন্য আমন্ত্রণ পেতে পারেন, যার জন্য তাদের ভ্রমণ করতে হতে পারে। কোনো প্রকল্পে আকস্মিক বাধার কারণে উদ্বেগ কিছুটা বাড়তে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা একটি নতুন সম্পর্কের সম্মুখীন হতে পারেন, যা উত্তেজনা নিয়ে আসবে।

    কর্কট

    আজ আপনার খরচ কিছুটা বেশি হতে পারে, তাই ভেবেচিন্তে খরচ করাই শ্রেয়। আপনি আপনার সন্তানের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় পদক্ষেপ নিতে পারেন, যেমন তাকে তার পছন্দের কোনো কোর্সে ভর্তি করানো। পরিবারের কোনো সদস্যের কর্মজীবন বা কাজ সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনার মনোবলকে শক্তিশালী রাখবে। স্থগিত থাকা বাড়ির সংস্কার বা সাজসজ্জার কাজ আবার শুরু হতে পারে। আপনার বসও আপনাকে কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব দিতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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