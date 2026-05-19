সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ১৯ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৯ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ মঙ্গলবার, স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার জন্য চমৎকার সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর বা তথ্য পেতে পারেন। আপনার পুরানো চাকরি থেকে পুনরায় প্রস্তাব আসার ইঙ্গিত রয়েছে। বসের আস্থা অর্জন করলে কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে, যদিও কিছু লোক ঈর্ষান্বিত হতে পারে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জন্য বিশেষ এবং উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে। আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কথা ভাবতে পারেন, তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান যেকোনো ক্ষোভ ভালোবাসার সাথে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। ঈশ্বরের প্রতি মনঃসংযোগ মানসিক শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে।
তুলা
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, কারণ ছোটখাটো সমস্যাও গুরুতর বলে মনে হতে পারে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় কঠোর পরিশ্রম করবে এবং সাফল্যের আরও কাছাকাছি পৌঁছাবে। আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কাজের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কর্মক্ষেত্রে অন্যদের মুগ্ধ করবে। আপনার বসও আপনার প্রশংসা করতে পারেন। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়।
বৃশ্চিক
আজ আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা আপনি চমৎকারভাবে পালন করবেন। একটি আটকে থাকা সম্পত্তি চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে বড় অঙ্কের লাভ আপনার আনন্দ দ্বিগুণ করে দেবে। আপনি আপনার ভাইবোন এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আয় বৃদ্ধি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More