মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ১৯ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কী রয়েছে দেখে নিন।
মেষ
আজ অসাবধানতার কারণে সমস্যা হতে পারে, তাই আপনার প্রতিটি কাজে মনোযোগ দিন। একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি আটকে যেতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা বিচলিত করতে পারে। ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ভালো। বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে সময় কাটালে সম্পর্কের মধ্যে নতুন উষ্ণতা আসবে। আপনার সন্তানের একগুঁয়ে স্বভাব আপনাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে।
বৃষ
আজ আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কেনাকাটার সময় আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনার জীবনসঙ্গী প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার দৃঢ় অবলম্বন হবেন। কর্মক্ষেত্রে কিছু লোক আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার বুদ্ধিমত্তাই জয়ী হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, আটকে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।
মিথুন
আজকের দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং নতুন আশায় পূর্ণ থাকবে। ভ্রমণকালে আপনি মূল্যবান তথ্য লাভ করতে পারেন। জমে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হতে শুরু করবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাফল্য আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখুন।
কর্কট
আজ দায়িত্বের বোঝা কিছুটা অসহনীয় মনে হতে পারে। একাধিক কাজ আপনাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ খুব সহায়ক হবে। অতিথিরা আপনার বাড়িতে আনন্দ বয়ে আনবে। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। আপনি আপনার সন্তানদের আনন্দের জন্য একটি নতুন ল্যাপটপ বা গ্যাজেট কিনতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
Sritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More