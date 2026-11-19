মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! ১৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ১৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন আজ। আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারে কেমন কাটবে দিন, তা দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ
আজ পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে এবং আপনার ভালো কাজের প্রকাশ্য প্রশংসা হতে পারে। লক্ষণ রয়েছে যে আপনার দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। আপনার কাজের জন্য কোনো সম্মান বা পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অফিসে আপনার নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ এবং কাজের প্রতি অঙ্গীকার দেখে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সন্তুষ্ট হবেন। আপনার সন্তান তাকে দেওয়া দায়িত্ব পালনে সফল হবে, যা আপনাকে সন্তুষ্টি ও আনন্দ দেবে। আগের তুলনায় আপনার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হতে পারে।
বৃষ
যারা চাকরি করেন, তাদের জন্য আজকের দিনটি বিশেষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। আপনি পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি বা নতুন কোনো দায়িত্বের বিষয়ে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি মিলবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থাও শক্তিশালী হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কেনাকাটা করার বা নিজেদের পছন্দের জিনিসপত্র কেনার সুযোগ পাবেন। এটি আপনাদের দুজনকে একসাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ করে দেবে। তবে, আর্থিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ।
মিথুন
আজকের দিনটি সাধারণ হলেও, এটি অনেক ভালো সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি কেনার জন্য প্রলুব্ধ হতে পারেন অথবা সম্পত্তি-সম্পর্কিত কোনো প্রকল্পের কথা ভাবতে পারেন। আপনি যদি এই দিকে অগ্রসর হতে চান, তবে আপনার আর্থিক অবস্থা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাবধানে মূল্যায়ন করুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। শুধুমাত্র নিয়মিত অনুশীলনই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল এনে দেবে। আপনার বলা বা করা কোনো কথায় কোনো বন্ধু মন খারাপ করতে পারে, তাই কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন।
কর্কট
আজ আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং সংসারের প্রয়োজন মেটাতে আপনি কিছু কেনাকাটা করতে পারেন। আপনার সন্তানের কোনো ইচ্ছা পূরণ করার ইচ্ছাও হতে পারে, যা তাকে আনন্দ দেবে এবং আপনাকেও খুশি রাখবে। তবে, অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। সবার সাথে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ভাগ করে নেওয়া অনুচিত হবে। রাজনীতি বা জীবন সম্পর্কিত কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় শুধুমাত্র আবেগের বশে এগোবেন না। পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার পরেই কেবল কোনো পদক্ষেপ নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More