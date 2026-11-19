সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ১৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
১৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ১৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সক্রিয়তা এবং প্রভাব মানুষের মধ্যে বিশেষ স্বীকৃতি তৈরি করতে পারে। আপনার নাম ও খ্যাতি বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি কোনো সামাজিক বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকেন, তবে আপনার কথা ও কাজ মানুষের কাছে গুরুত্ব পেতে পারে। পুরোনো ঋণ থেকে কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে, তবে আয়ের শক্তিশালী উৎস বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তাই আপনার প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখুন। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অসতর্ক হওয়া উচিত নয়, কারণ সামান্য শৈথিল্যও ফলাফলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
কন্যা
আজকের দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। আপনার সন্তানের কর্মজীবন, পড়াশোনা বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত কোনো গুরুত্বপূর্ণ কারণে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। ভালো আয় থাকা সত্ত্বেও, আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখতে আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। মায়ের কাছে করা কোনো প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলে সমস্যা হতে পারে, তাই সময়মতো আপনার দায়িত্ব পালন করুন। মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে, কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তাদের আচরণ এবং উদ্দেশ্য বুঝে নেওয়া ভালো। যারা আর্থিক খাতের সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে অনুকূল হতে পারে।ট
তুলা
আজ কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। বিশেষ করে সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোনো লেনদেনে অগ্রসর হওয়ার আগে, এর সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখুন। সম্পত্তির কাগজপত্র, মূল্য এবং আইনি অবস্থা বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার সন্তানের ভর্তি বা পড়াশোনার সূত্রে নতুন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হতে পারে। এই পরিচিতিগুলো থেকে দরকারি তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তবে, কাউকে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পেতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা শুধু আর্থিক নয়, সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তাই ভবিষ্যতে আর্থিক বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার খাদ্যাভ্যাস, বিশেষ করে দৈনন্দিন রুটিনের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন। বাড়িতে মেরামত, সাজসজ্জা বা সংস্কারের কাজ শুরু হতে পারে। এই কাজে সময় এবং শ্রম উভয়ই প্রয়োজন হবে, যা আপনার ব্যস্ত সময়সূচীকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাড়ির কাজে খুব বেশি মনোযোগ দিলে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধীর হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব বা কাজ না পাওয়াটা হতাশাজনক মনে হতে পারে, কিন্তু এতে আপনার উৎসাহ যেন কমে না যায়। পরিস্থিতি সবসময় প্রত্যাশা অনুযায়ী হয় না, তাই সম্পূর্ণ সততার সাথে আপনার বর্তমান দায়িত্বগুলো পালন করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More