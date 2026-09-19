সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কারা লাকি! ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত, পেশাগত জীবনের দিক থেকে কোন আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত। দেখে নিন আজকের রাশিফলে সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল।
সিংহ
আজ, যে বিষয়গুলো আপনাকে বেশ কিছুদিন ধরে বিভ্রান্ত করছিল, সেগুলো স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে এবং কোনো অসমাপ্ত কাজও সম্পন্ন হতে পারে। তবে, ক্রমবর্ধমান খরচ আপনার বাজেটের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ আর্থিক পরিস্থিতি বজায় রাখুন। ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। নবদম্পতিরা কোনো ধর্মীয় ভ্রমণ বা তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার চমৎকার কর্মক্ষমতা দেখে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনাকে পদোন্নতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।
কন্যা
আজকের দিনটি আপনার জীবনে নতুন সতেজতা এবং ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে। ব্যবসায়ীরা তাদের পরিকল্পনা গোপন রাখলে লাভবান হবেন। আপনার পরিকল্পিত অনেক কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তবে যেকোনো নতুন বিনিয়োগের আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা অপরিহার্য। তাড়াহুড়ো করে বা অপরিকল্পিত কেনাকাটা আপনার আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। সন্ধ্যাটি পরিবার ও সন্তানদের সাথে আনন্দের সাথে কাটবে। আপনি বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার সুযোগও পেতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পাওয়া একটি সুন্দর উপহার ভালোবাসা ও মধুরতায় আপনাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।
তুলা
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কোনো কাজ আপনাকে অপার আনন্দ দিতে পারে। আপনার ব্যবসায় নতুন কোনো তথ্য উঠে এলে তা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং নতুন কিছু শুরু করাও ইতিবাচক ফল দিতে পারে। অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ আসতে পারে। যারা প্রকৌশল ক্ষেত্রে আছেন, তাদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে ভালো। শিক্ষা খাতে কর্মরতরা কোনো কলেজ থেকে চাকরি বা শিক্ষকতার প্রস্তাব পেতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং যেকোনো ভ্রমণই লাভজনক হতে পারে। বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও জিনিসপত্র আগে থেকেই দেখে নিন। দিনের শুরুতে আপনার কিছুটা আলস্য লাগতে পারে, কিন্তু একবার সবকিছু বুঝে গেলে আপনি অসাধারণভাবে কাজ করতে পারবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব অন্যদের মুগ্ধ করবে এবং আপনার সামাজিক পরিধি বাড়বে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের হঠাৎ আগমন পরিবারে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More