    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২ এপ্রিল কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Apr 02, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২ এপ্রিল ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ

    আজ আপনি দায়িত্বের ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়তে পারেন, কিন্তু এই ব্যস্ততাই আপনাকে সামনের পথ দেখাবে। আপনার বড় এবং ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা হতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন যে আজ ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পরিবারে উদ্বেগ থাকতে পারে, বিশেষ করে আপনার ভাইয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে, তাই সময়মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো হবে। যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকে, তবে বাবা-মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই রওনা দিন, অন্যথায় অস্বস্তি থেকে যেতে পারে। সরকারি কাজে সামান্যতম অবহেলাও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন, বিশেষ করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন এক আনন্দের অনুভূতি নিয়ে আসতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে আপনার স্বপ্ন পূরণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হৃদয়ের বিষয়গুলোতেও আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে। অবিবাহিতদের জন্য, কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে, নিজের ভাবনাগুলোকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ অসম্পূর্ণ চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আজ আপনার মুখে এক অকৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তুলবে। ভ্রমণকালে বা কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময়, আপনি এমন তথ্য পেতে পারেন যা পরবর্তীতে খুব কাজে আসবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি ছোট ছোট সাফল্যের মাধ্যমে আপনাকে দারুণ সন্তুষ্টি দেবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে আছে বলে মনে হবে, কিন্তু আপনাকে অবশ্যই অধ্যবসায়ী থাকতে হবে। সাহায্য চাওয়া সহজ হবে। শুধু আপনার দ্বিধা ঝেড়ে ফেলুন। আপনার হৃদয়ে অন্যদের সাহায্য করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে এবং এটিই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। নিজের প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারগুলো বুঝে সামনে এগিয়ে গেলে দিনটি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আজ আপনার যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য বিজয় ও সন্তুষ্টি বয়ে আনতে পারে, বিশেষ করে যদি আপনি কোনো আইনি বিষয় নিয়ে কাজ করেন, তবে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। পারিবারিক কোনো বিয়ের অনুমোদন একটি উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করতে পারে। যদিও মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, শান্তভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে আপনার মতামত প্রকাশ করা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আজ আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এমনকি একটি ছোট বিষয়ও বড় সমস্যায় পরিণত হতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

