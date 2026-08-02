ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২ আগস্ট ২০২৬ কারা লাকি, দেখুন রাশিফলে
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ রবিবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে ২ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
ধনু
আজকের দিনটি মোটামুটি ফলপ্রসূ হবে। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অধস্তনদের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে। হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার সঙ্গীর কথার প্রতি মনোযোগ দিন এবং বিনিয়োগের সময় সতর্ক থাকুন। আপনার কঠোর পরিশ্রম অবশ্যই ফল দেবে।
মকর
আজ বিচক্ষণতা ও বিবেচনার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। খরচ এবং সঞ্চয় উভয় দিকেই মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দাতব্য কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবেন। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে চলমান বিবাদ নিরসনের প্রচেষ্টা সফল হবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে। যারা বিদেশে ব্যবসা করেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন।
কুম্ভ
আজ দিনের শুরুটা কিছুটা দুর্বল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার এটাই সময়। আপনি বাইরে যাওয়ার বা ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করবেন না।
মীন
আজ ভেবেচিন্তে কাজ করার দিন। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন এবং পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের সমাধান হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করুন। রাজনীতিতে থাকা ব্যক্তিরা বিশিষ্ট নেতাদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন, যা আপনার ভাবমূর্তি বাড়িয়ে তুলবে। বাড়িতে পূজা আয়োজনের সম্ভাবনাও রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More