মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ রবিবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ
আজ আপনার জন্য দিনটি কিছুটা খারাপ যেতে পারে। পরিবারে ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই বোঝাপড়া ও ধৈর্যের পরিচয় দিন। আর্থিক বিষয়ে অপরিচিতদের বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। যদি কোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত চুক্তি প্রক্রিয়াধীন থাকে, তবে আপনি তা চূড়ান্ত করার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। আজ আপনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো পালনে সময় ব্যয় করবেন।
বৃষ
আজ আর্থিক বিষয়ে একটি অনুকূল দিন থাকবে। আপনি একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগে সাফল্য এবং আর্থিক লাভ উভয়ই পেতে পারেন। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে এবং সম্পর্কগুলি সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। আইনি বিষয়ে অবহেলা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। ব্যবসায়িক উত্থান-পতন সত্ত্বেও, আপনি লাভবান হবেন এবং পরিবারের কোনো সদস্যের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব একটি আনন্দময় পরিবেশ নিয়ে আসবে।
মিথুন
আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতায় পূর্ণ থাকবে। লোকজনকে চিনে নেওয়া জরুরি হবে, কারণ কিছু বন্ধু আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য বজায় রাখুন এবং বিচক্ষণতার সাথে বিশ্বাস করুন। আপনাকে একই সাথে একাধিক কাজ সামলাতে হবে। আপনাকে একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, যা আপনার সুনাম বৃদ্ধি করবে।
কর্কট
আজ অপ্রত্যাশিত লাভ এবং নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে। কর্মক্ষেত্রে কারও সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনি আপনার বসের কাছে তিরস্কৃত হতে পারেন। আটকে থাকা ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো লাভজনক প্রমাণিত হবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে এবং সাফল্য অর্জন করবে। পারিবারিক জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখা উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More