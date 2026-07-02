ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
আজ ২ জুলাই, ২০২৬ সালে বৃহস্পতিবার আপনার দিন কেমন কাটবে, তা বলে দিচ্ছে ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল।
জুলাই মাসের দ্বিতীয় দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। আজ ২ জুলাই, ২০২৬ সালে বৃহস্পতিবার আপনার দিন কেমন কাটবে, তা বলে দিচ্ছে ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার জন্য উন্নতি এবং নতুন দায়িত্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা আপনার পরিচিতি এবং প্রভাব উভয়ই বৃদ্ধি করবে। আয় বৃদ্ধিরও লক্ষণ রয়েছে। তবে, একজন বন্ধু কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। আপনি একটি বড় প্রকল্প শুরু করার কথা ভাবতে পারেন এবং আপনার ভাইবোনদের পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরাও তাদের জীবনে একটি বিশেষ উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন।
মকর
সৃজনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাস আজ আপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে। যারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জড়িত, তারা সম্মান ও প্রশংসা পেতে পারেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা আজ আপনাকে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ পাবেন, যা সম্পর্কের মধ্যে চলমান যেকোনো দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস আজ আপনার সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে।
কুম্ভ
আজ আর্থিক বিষয়ে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা এবং অপরিচিতদের পরামর্শে বিনিয়োগ এড়িয়ে চলাই শ্রেয় হবে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন, যা আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা যেকোনো সরকারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে এবং অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে।
মীন
আজকের দিনটি সাফল্য এবং সম্মানের বার্তা নিয়ে আসবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনার খ্যাতি এবং প্রভাব উভয়ই বৃদ্ধি করবে। আপনি সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন হবে। তবে, আপনার কথাবার্তায় সংযম রাখা অপরিহার্য হবে, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। কারও কথায় তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো বাধা দূর হতে পারে এবং আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা, শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More