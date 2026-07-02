মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ বৃহস্পতিবার ২ জুলাই, ২০২৬ সালে কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। ভাগ্য আপনার সহায় বলে মনে হচ্ছে এবং নতুন কোনো দায়িত্ব বা পদ লাভ আপনার আত্মবিশ্বাসকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। ব্যবসায় ছোট ছোট সাফল্যও বড় মুনাফায় রূপান্তরিত হতে পারে। শিক্ষার্থীদের আজ তাদের লক্ষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকা উচিত, কারণ তাদের কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। তবে, সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বিষয় কিছু উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
বৃষ
আজ আপনার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। আপনার মিষ্টি কথা ও আচরণ সামাজিক ক্ষেত্রে আপনাকে সম্মান এনে দিতে পারে। আপনার প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব আজ আপনাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনি একটি দীর্ঘ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা নতুন অভিজ্ঞতা ও সুযোগ নিয়ে আসবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। বিনোদনমূলক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে, যদিও যেকোনো প্রশাসনিক বা আইনি বিষয়ে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য এবং বিচক্ষণতার গুরুত্ব শেখাবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় ঝুঁকি নেওয়ার আগে সব দিক বিবেচনা করা জরুরি। আপনি সরকারি প্রকল্প বা সুবিধা থেকে উপকৃত হতে পারেন। আপনার কাজের যেকোনো বাধা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। আপনার বাবা-মায়ের স্নেহ ও আশীর্বাদ আপনার মনে শান্তি আনবে এবং অনেক অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে শুরু করবে।
কর্কট
আজ আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আগের চেয়েও বেশি শক্তিশালী বলে মনে হবে। কর্মক্ষেত্রে দলবদ্ধ প্রচেষ্টা চমৎকার ফল দিতে পারে। পরিবারে একটি আনন্দময় পরিবেশ থাকবে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। ছোট শিশুদের হাসি আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং আর্থিক লাভ আনন্দ বয়ে আনবে। যদি বহুদিন ধরে হারিয়ে যাওয়া কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More