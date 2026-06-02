ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, ২ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২ জুন, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখা যাক। জ্যোতিষমতে, মঙ্গলবারের রাশিফল দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অবহেলা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন। দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে আসা কোনো বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনতে পারে। পরিবারের সাথে সময় কাটালে মানসিক চাপ কমবে এবং বাড়িতে একটি ইতিবাচক পরিবেশ বজায় থাকবে।
মকর
আজ ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি চমৎকার দিন হবে। পরীক্ষা বা পড়াশোনার ফলাফল প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হতে পারে, যা পরিবারে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার সম্মানে একটি ছোট পার্টি বা উদযাপনের আয়োজনও হতে পারে। যদি ভ্রমণের পরিকল্পনা থাকে, তবে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভুলবেন না। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং সম্মান পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।
কুম্ভ
আজ কর্মক্ষেত্রে কারও কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন, যা সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে, আপনার বসের পরামর্শ ও নির্দেশাবলী গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা আপনার জন্য উপকারী হবে। আর্থিক বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। আপনার সন্তানদের কাজ বা পেশাগত কারণে বিদেশে যেতে হতে পারে। পারিবারিক ব্যবসায় উন্নতি দেখা যাবে, যা সন্তুষ্টি ও সুখ বয়ে আনবে।
মীন
আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য এবং বোঝাপড়া বজায় রাখতে শেখাবে। আপনি কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে হতাশাজনক খবর পেতে পারেন, কিন্তু নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন, কারণ তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হতে পারে। পারিবারিক সমস্যা কষ্টদায়ক হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি শান্ত থাকেন এবং সেগুলো সমাধানের জন্য কাজ করেন, তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More