মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
২ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ সপ্তাহের প্রথম দিন, সোমবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ
আজ আপনার জন্য কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং দায়িত্বশীল মনোভাব আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং আপনাকে একই সাথে একাধিক দায়িত্ব সামলাতে হতে পারে। আতঙ্কিত না হয়ে, সেই অনুযায়ী আপনার কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের আরও কাছে নিয়ে যাবে। আদালতের কার্যক্রম বা কোনো আইনি বিষয় প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্রুত এগোতে নাও পারে, তাই ধৈর্য ধরুন এবং প্রয়োজনে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন।
বৃষ
আজ আপনার বোধশক্তি, মধুর কথাবার্তা এবং ধৈর্য আপনাকে অন্যদের কাছে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কথা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে। তবে, একটি ছোট বিষয় নিয়ে পরিবারে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য জেদ না করে, অন্যদের দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার শান্ত স্বভাব পরিস্থিতি শান্ত করতে সাহায্য করতে পারে। নতুন কোনো জায়গায় ভ্রমণ করা বা হঠাৎ কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, আপনার বর্তমান কাজগুলো গুছিয়ে নেওয়া বেশি উপকারী হবে।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার জীবনে নতুন আশা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজে আপনার উৎসাহকে কাজে লাগানোর সুযোগ পাবেন। পথে কিছু বাধা আসতে পারে, কিন্তু আপনার প্রজ্ঞা এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনাকে সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য এই দিনটি বিশেষ হতে পারে। আপনি নতুন কিছু শেখার, আপনার প্রতিভাকে শাণিত করার এবং পড়াশোনায় ভালো করার সুযোগ পেতে পারেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ আপনাকে পথ দেখাবে। একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা অথবা আপনার সন্তানের কাছ থেকে পাওয়া কোনো সুখবর আপনার পরিবারে আনন্দ বয়ে আনতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি কর্মজীবী পেশাজীবীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে এবং ঊর্ধ্বতনদের সাথে আপনার সম্পর্ক উন্নত হতে পারে। আপনার দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম নজরে আসতে পারে এবং আপনি প্রশংসা, নতুন দায়িত্ব বা পদোন্নতি সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার হাতে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকে, তবে তা আন্তরিকভাবে সম্পন্ন করুন, কারণ আপনার কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতের সুযোগকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনার আত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা বা আর্থিক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। এটি কোনো জরুরি প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করতে পারে। তবে, বিনিয়োগ করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More