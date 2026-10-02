মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিনটি। আজ শুক্রবার, ২ অক্টোবর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
মেষ
আজ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে বিবেচনা করতে হবে, বিশেষ করে ব্যবসা ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতি বোঝা এবং তার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া আপনাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। আপনার সন্তানের বিয়ে সংক্রান্ত যেকোনো দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে কমে যেতে পারে। যেকোনো নতুন কাজ শুরু করার আগে পুরোপুরি প্রস্তুত থাকুন, কারণ আজ আপনার সতর্কতাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
বৃষ
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনি আপনার আর্থিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনি ধর্মীয় কাজে বা বাড়িতে ধর্মীয় কার্যকলাপে অংশ নিতে আগ্রহী হতে পারেন। আপনার সন্তানদের সঙ্গের উপর নজর রাখা জরুরি, কারণ সামান্য অবহেলাও পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং মনকে শান্ত রাখুন। আপনাকে হঠাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ যাত্রায় বের হতে হতে পারে, কিন্তু এই ভ্রমণটি ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
মিথুন
আজ আপনি কোনো পুরোনো আইনি বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি ও দুশ্চিন্তা অনুভব করতে পারেন। তবে, আপনি আপনার ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো নিজে সামলানোর চেষ্টা করুন এবং সবকিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যক্তিগত বিষয় জানানোর আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি ও পরামর্শ মানুষকে প্রভাবিত করবে, কিন্তু আপনার সাফল্যে সবাই খুশি হবে এমনটা জরুরি নয়।
কর্কট
আজ আপনার সদ্ব্যবহার এবং পরোপকারের মনোভাব আপনার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলো ধীরে ধীরে গতি পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাষার উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ রাখুন, কারণ একটি ছোট বিষয়ও পরিবেশ বদলে দিতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা সফল বলে মনে হবে। যারা চাকরি বা নতুন সুযোগ খুঁজছেন, তারাও কিছু আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা দেখতে পারেন। আজ ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More