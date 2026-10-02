ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ২ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ শুক্রবার কেমন কাটবে! ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ শুক্রবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ২ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য়, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনাকে ভারসাম্য ও বিচক্ষণতার সাথে এগোতে হবে। ব্যবসায় আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার হলে আর্থিক স্বস্তি মিলতে পারে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে, তবে সঠিক পরামর্শ পরিস্থিতি সামাল দিতে সাহায্য করতে পারে। পরিবারের কোনো বয়োজ্যেষ্ঠের কাছ থেকে সুসংবাদ বা উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে গাফিলতি পরিহার করুন, কারণ আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার সুনামকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আনন্দ হবে এবং পুরোনো স্মৃতিও সতেজ হতে পারে।
মকর
আজ আপনার জন্য শান্তি ও ধৈর্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে। গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। অপ্রত্যাশিত খরচ দেখা দিতে পারে, তাই আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করে নেওয়াই শ্রেয়। পরিবারের মধ্যে চলমান যেকোনো তর্ক বা ভুল বোঝাবুঝির সমাধান করলে একটি শান্ত ও মনোরম পরিবেশ তৈরি হবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন এবং তাঁর প্রয়োজনকে অবহেলা করবেন না।
কুম্ভ
আজ লাভের অনেক সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। পরিকল্পিত কাজ সাফল্য এনে দেবে। আপনি একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করার জন্য উত্তেজিত বোধ করবেন, কিন্তু বিনিয়োগ করার আগে প্রতিটি দিক সাবধানে খতিয়ে দেখুন। বাড়িতে অতিথির আগমন পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলবে এবং পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেবে।
মীন
আজ কিছু বাধা আপনার পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং বিশ্বাস আপনাকে শক্তিশালী রাখবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ মানসিক শান্তি আনবে। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কোনো অসতর্কতা পরিহার করুন, নইলে ছোটখাটো সমস্যা বড় আকার ধারণ করতে পারে। আপনি যদি ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে পরিস্থিতি অনুকূল হতে পারে, কিন্তু তবুও সাবধানে সিদ্ধান্ত নিন। যেকোনো কাজে তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। ধৈর্য এবং ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রম সাফল্য এনে দেবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ বা দরকারী তথ্যও পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More