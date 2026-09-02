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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। 

Published on: Sep 2, 2026, 04:00:54 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে, আজ বুধবার।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

মেষ

আজকের দিনটি একটি নতুন মাইলফলকের সূচনা করতে পারে। দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবশেষে সম্পন্ন হলে অপার স্বস্তি মিলবে। পারিবারিক ভালোবাসা ও একতা বিরাজ করবে। আপনার সন্তানের সুখের জন্য একটি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হতে পারে। তবে, নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না। এছাড়াও, অপরিচিতদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ তারা আপনার সুযোগ নিতে পারে।

বৃষ

আজকের দিনটি সাধারণ মনে হলেও, এটি অনেক নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। একটি নতুন চাকরির প্রস্তাব আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু আপাতত আপনার বর্তমান পদে থাকাই শ্রেয় হতে পারে। সম্পর্কগুলো বিশ্বাস ও দৃঢ়তায় বৃদ্ধি পাবে। ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। অপ্রত্যাশিত খরচ কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম ধীরে ধীরে একটি নতুন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবে। ভবিষ্যতে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

মিথুন

আজকাল আর্থিক লেনদেনে সামান্যতম অসাবধানতাও ব্যয়বহুল হতে পারে, তাই প্রতিটি লেনদেন সাবধানে করুন। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে মধুর স্মৃতিগুলো ফিরে আসবে। দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে, আত্মবিশ্বাসের সাথে তার মোকাবিলা করুন; সাফল্য আপনাদের আরও কাছে নিয়ে আসবে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক আপনাদের সম্পর্কের মধুরতা ফিরিয়ে আনতে পারে। বর্ধিত আরাম ও বিলাসিতার পাশাপাশি, আটকে রাখা যেকোনো অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

কর্কট

আজ আপনার জীবনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। আজ আপনার রাগ আপনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হয়ে উঠতে পারে, তাই নিয়ন্ত্রণে থাকুন। ভাইবোনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য এটি একটি ভালো সময়। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো সরকারি কাজ শেষ হওয়ার খবর আপনাকে যথেষ্ট স্বস্তি দিতে পারে।

( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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