সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ বুধবার কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল রইল।
সিংহ
ব্যস্ততা এবং দায়িত্ব আপনাকে সারাদিন ব্যস্ত রাখবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। একটি নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত পুরোনো বাধাগুলো দূর হওয়ায় বাড়ির পরিবেশ আনন্দে ভরে উঠবে। কাজের চাপের কারণে সন্ধ্যায় ক্লান্তি বা মাথাব্যথা হতে পারে, তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না। প্রয়োজন হলেও টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি পরবর্তীতে আপনার বোঝা বাড়িয়ে দিতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হলো সময়মতো আপনার দায়িত্বগুলো সম্পন্ন করা। আপনার বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন এবং তাদের প্রয়োজনকে অবহেলা করবেন না। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি বেশ অনুকূল হতে পারে। আপনার জনপ্রিয়তা এবং জনসমর্থন বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও নতুন কোনো পদ, দায়িত্ব বা সম্মান লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। যদি আপনাকে ভ্রমণ করতে হয়, তবে তাড়াহুড়ো পরিহার করুন এবং নিজের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিন।
তুলা
আজ আপনার জন্য আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার আয় ভালো হতে পারে, কিন্তু যদি আপনি আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ না করেন, তবে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য বাইরের পরামর্শ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনাকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ছোটখাটো সমস্যাকে বড় আকার দিতে পারে। অফিসে কাজে মনোযোগ বজায় রাখুন, অন্যথায় আপনি আপনার বসের বিরাগভাজন হতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আনন্দ, নতুন সাক্ষাৎ এবং নতুন পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের সাথে হঠাৎ পুনর্মিলন গভীর মানসিক শান্তি এনে দেবে। ঘর সাজানো, মেরামত বা সংস্কারের খরচ বাড়তে পারে, তবে এটি পরিবেশকে আরও মনোরম করে তুলবে। ছোট বাচ্চাদের মিষ্টি আবদার আপনার মনকে প্রফুল্ল করবে। আর্থিক সমস্যার সমাধান আটকে থাকা কাজের গতি বাড়িয়ে দেবে। মায়ের পরামর্শ উপেক্ষা না করে, মনোযোগ দিয়ে শোনাটাই শ্রেয় হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More