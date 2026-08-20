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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 20, 2026, 06:00:57 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফলে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজকের দিনটি আনন্দ ও নতুন কিছু শেখার সুযোগ নিয়ে আসবে। পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে। তবে, সব পরিস্থিতিতে ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি। আপনার কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও, ফলাফল আপনার প্রত্যাশার চেয়ে কম হতে পারে, কিন্তু এটিকে ব্যর্থতা বলে ভুল করবেন না। এই সময়টি আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছে। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে, নিজের পরিস্থিতি এবং সামর্থ্য ভালোভাবে যাচাই করে নিন।

    মকর

    আজ বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ আসবে এবং আপনার একটি লালিত ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো শেষ করার জন্য এটাই সঠিক সময়। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খরচ বাড়তে পারে, তাই আপনার বাজেটের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। পরিবারে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা বা বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। অহেতুক অন্যের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে নিজের কাজ এবং লক্ষ্যের উপর মনোযোগ দেওয়াই শ্রেয় হবে।

    কুম্ভ

    যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা আজ একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার বসকে মুগ্ধ করবে এবং আপনার দায়িত্বও বাড়তে পারে। অন্যদের সাহায্য করার অভ্যাস আপনাকে বিশেষ করে তুলবে, তবে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখাও জরুরি। আজ আপনার সন্তানদের ছোট ছোট আনন্দ আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ভ্রমণের সময় যানবাহন-সংক্রান্ত কোনো সমস্যার কারণে হঠাৎ খরচ বেড়ে যেতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন।

    মীন

    আজ আপনার জন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। কথাবার্তায় সংযম রাখুন, কারণ আপনার বলা যেকোনো কথা ভুল বোঝা হতে পারে এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। আপনি অবশ্যই আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, তবে এর জন্য আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে। কোনো তথ্য যাচাই না করে কাউকে জানাবেন না, অন্যথায় এটি সমস্যার কারণ হতে পারে। সরকারি কাজে বাধা আসতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করুন। আপনার সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি অবশ্যই রক্ষা করুন, এটি আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস এবং শক্তি বৃদ্ধি করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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