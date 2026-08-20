মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ২০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ২০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার কেমন কাটবে আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার।
মেষ
আজ ভাগ্য পুরোপুরি আপনার পক্ষে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ব্যবসায় সাফল্যের ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং যারা কর্মরত আছেন, তাদের পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্বের কথা উঠতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এখন নজরে আসবে এবং আপনি প্রশংসা লাভ করবেন। যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদের জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার নতুন বাড়ির স্বপ্নও পূরণের দিকে এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার বাবার পরামর্শ ও আশীর্বাদ নিন।
বৃষ
আজ আপনি কিছু স্বস্তিদায়ক সংবাদ পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের একটি দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। আপনার মাতৃপক্ষ থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। সরকারি অফিসে আটকে থাকা কাজগুলোও গতি পেতে পারে। তবে, প্রতিটি বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই। আজ যদি আপনি আপনার সময় এবং অর্থ বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করেন, তবে দিনটি বেশ ফলপ্রসূ হবে।
মিথুন
আজ একটি নতুন শুরুর জন্য উপযুক্ত সময় হতে পারে, কিন্তু তাড়াহুড়ো পরিহার করা জরুরি। একটি প্রিয় ইচ্ছা পূরণ আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে বিশেষ সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং আপনার স্বামী/স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও আন্তরিক হয়ে উঠবে। আজ শিক্ষার্থীদের জন্য মনোযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন, কারণ ছোটখাটো বিষয়ও অকারণে বড় বিবাদে পরিণত হতে পারে।
কর্কট
আজকের দিনটি সাধারণই কাটবে, কিন্তু পরিবার ও প্রিয়জনদের সান্নিধ্য একে বিশেষ করে তুলবে। ঘরদোর পরিষ্কার করা, সাজানো-গোছানো অথবা অতিথিদের আগমন পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলবে। আইনি বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং কোনো কাগজপত্র বা কার্যপ্রণালীকে হালকাভাবে নেবেন না। প্রতিবেশীদের সাথে ব্যক্তিগত বিষয় ভাগাভাগি না করাই শ্রেয়। শান্তি বজায় রাখলে দিনটি নির্বিঘ্নে কেটে যাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More