সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ২০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ সোমবার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ ২০ জুলাই ২০২৬ দিনটি শ্রাবণের প্রথম সোমবার। এই দিনে, এই ৪ রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে ভাগ্যফল কী বলছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখা আপনার অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখলে একটি সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। আপনার স্বাস্থ্যের সামান্য ওঠানামা হতে পারে, তাই নিজের প্রতি মনোযোগ দিন। যেকোনো কাজে অবহেলা আপনার প্রচেষ্টাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো বাধা দূর করলে পরিবারে একটি সুখী পরিবেশ তৈরি হবে। আপনি বাড়ির মেরামত বা সংস্কারের কথাও ভাবতে পারেন। কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে সন্দেহ থাকলে, আপাতত তা স্থগিত রাখাই শ্রেয়।
কন্যা
শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় চমৎকার সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা করা যায়। বাড়ির সুযোগ-সুবিধার পেছনে খরচ বাড়তে পারে, যা পারিবারিক পরিবেশকে আরও স্বস্তিদায়ক করে তুলবে। ভাইবোনদের সাথে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। ব্যবসায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং অপরিচিতদের সাথে লেনদেন এড়িয়ে চলুন, কারণ প্রতারণার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
তুলা
এমনকি পুরনো শত্রুরাও আপনার প্রতি তাদের মনোভাব নরম করতে পারে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের সুখবরটি আনন্দময় পরিবেশকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। আত্মীয়স্বজন আপনাকে সমর্থন করবে এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরামর্শ উপকারী প্রমাণিত হবে। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার কথাও ভাবতে পারেন। তবে, নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন।
বৃশ্চিক
আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনি নিজের কাজে সন্তুষ্টি বোধ করবেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। বৈদেশিক ব্যবসায় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আপনার মা আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন, যা আপনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন। পরিবারের সাথে কাটানো সময় মনের শান্তি বয়ে আনবে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত, তাদের সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More