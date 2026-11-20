ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা!২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২০ নভেম্বর ২০২৬ এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশিফলে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন, কেমন কাটবে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ শুক্রবার কেমন কাটবে।
ধনু
আজ সাফল্যের ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনি অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সাথে যে কাজই করুন না কেন, তা থেকে ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক জীবনে আপনার প্রচেষ্টার জন্য আপনি স্বীকৃতি বা পুরস্কার পেতে পারেন। এটি আপনাকে গর্ব ও সন্তুষ্টির অনুভূতি দেবে। পুরোনো ব্যবসায়িক সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হতে পারে এবং আপনার কাজে নতুন গতি আসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে তা সম্পন্ন করার পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে। তবে, কোনো বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং শর্তাবলী অবশ্যই দেখে নেবেন।
মকর
আজ কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো না করে, এর সমস্ত দিক সাবধানে বিবেচনা করা আপনার জন্য জরুরি। শান্ত মনে চলমান সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করুন। কোনো কাজ বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে অনিশ্চিত থাকলে, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়া সহায়ক হতে পারে। আজ আপনি নতুন কিছু শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। যদিও এই প্রকল্পটি প্রথমে ছোট মনে হতে পারে, তবে সঠিক নির্দেশনা এবং ধারাবাহিক কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এটি দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। বিবাদ এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।
কুম্ভ
আজ কিছু ছোটখাটো সমস্যা আপনার ধৈর্য এবং বোধশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ কেউ আপনার কাজ বা ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। তাই, সম্পূর্ণ সততার সাথে আপনার দায়িত্ব পালন করুন এবং অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়িয়ে চলুন। ক্রমবর্ধমান খরচ আর্থিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই আপনার বাজেটের উপর নজর রাখা জরুরি। কিছু সময়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা স্থগিত রাখাই শ্রেয়। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিলে আজ আপনি আরও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। অতীতের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে চলুন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না।
মীন
আজ আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং উদ্যম আপনার কাজে নতুন শক্তি সঞ্চার করতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে এবং স্বস্তি এনে দেবে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো এখন গতি পেতে পারে। আপনি বেশ কিছুদিন ধরে যে প্রকল্পগুলোতে কাজ করছেন, সেগুলোতে ইতিবাচক অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারের মধ্যে কোনো অপ্রত্যাশিত বা সুখবর আনন্দ বয়ে আনবে এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More