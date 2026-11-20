মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে লাকি কারা! দেখে নিন আজকের রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজ শুক্রবার।
মেষ
আজ ভাগ্য আপনার জন্য উন্নতি ও সাফল্যের নতুন পথ খুলে দিতে পারে। ভেবেচিন্তে নেওয়া আর্থিক সিদ্ধান্ত আপনাকে বড় অঙ্কের লাভ এনে দিতে পারে। আপনি যদি কোনো বিনিয়োগ বা নতুন পরিকল্পনা করার কথা ভাবেন, তবে এর সমস্ত দিক ভালোভাবে বিবেচনা করার পরেই কেবল অগ্রসর হন। আপনার উদ্যম, কঠোর পরিশ্রম এবং ইতিবাচক মনোভাব কর্মক্ষেত্রে অন্যদের উপর প্রতিফলিত হবে। আপনার কর্মনিষ্ঠা দেখে মানুষ মুগ্ধ হতে পারে। আপনার প্রেম জীবনে রোমান্স এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটানোর এবং একে অপরের অনুভূতি বোঝার সুযোগ পাবেন।
বৃষ
আজ আপনার পরিকল্পনাগুলো সাফল্যের দিকে এগোতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কর্মক্ষেত্রে অন্যদের মুগ্ধ করবে। বর্ধিত সম্মান ও প্রতিপত্তি আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। পরিবারে কোনো বিয়ে বা কোনো সুখবর একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারে। আপনি প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন এবং ঘর আনন্দময় থাকবে। ভ্রমণ বা যাতায়াত এমন মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারে যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তাই, নতুন জায়গা এবং নতুন মানুষের সাথে আপনার অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব সহকারে নিন।
মিথুন
আজ, নিজেকে উন্নত করার এবং নিজের দক্ষতাকে আরও শাণিত করার আকাঙ্ক্ষা আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মপদ্ধতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে পারেন। বাড়িতে সুসংবাদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পারিবারিক পরিবেশকে উত্তেজনা ও আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আপনার কাজ এবং দায়িত্ব পালনের পদ্ধতির প্রশংসা করতে পারেন। এটি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং নতুন দায়িত্বের পথ প্রশস্ত করবে। আজ আপনার বাবার কাছ থেকে পাওয়া কোনো ঘটনা বা উপদেশ আপনাকে এমন একটি শিক্ষা দিতে পারে যা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।
কর্কট
আজ জীবনে আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি একটি নতুন যানবাহন কেনার বা বাড়ির জন্য বড় কোনো কেনাকাটা করার কথা ভাবতে পারেন। যদি আপনি আপনার প্রয়োজন ও আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেন, তবে আপনি সুখ ও ভারসাম্য উভয়ই বজায় রাখতে পারবেন। আপনি কোনো বিপদে পড়া বন্ধুকে সাহায্য করার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার এই সাহায্য তাদের স্বস্তি দেবে এবং আপনিও এক ধরনের অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টি লাভ করবেন। তবে, পুরনো টাকা-পয়সা বা কোনো লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় হঠাৎ করে সামনে আসতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, আবেগপ্রবণ বা বিচলিত না হয়ে, শান্ত মনে একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More