সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কারা লাকি!২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশিফলে দেখে নিন শুক্রবার কেমন কাটতে চলেছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম চমৎকার ফল দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রচেষ্টা সফল হতে পারে এবং যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তারা লাভের ভালো সুযোগ পেতে পারেন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে, তবে সম্পূর্ণ তথ্য জানার পরেই কোনো সিদ্ধান্ত নিন। প্রেম জীবন আরও মধুর ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে। আপনার সঙ্গীর সাথে মানসিক বন্ধন আরও দৃঢ় হবে এবং আপনারা একসাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পেতে পারেন। অবিবাহিতদের কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আগ্রহ বাড়বে, যা শান্তি ও সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে।
কন্যা
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং দায়িত্ববোধ আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলতে পারে। চাকরিজীবীদের দিনটি ভালো যেতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের কাজের প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার দক্ষতা এবং নিষ্ঠা ঊর্ধ্বতনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্যও সময়টি অনুকূল বলে মনে হচ্ছে। পড়াশোনায় মনোযোগ বজায় রাখলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে, আর্থিক বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন। আপনার আয় অনুযায়ী খরচ করুন এবং অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আপনার মিষ্টি কথা এবং বোঝাপড়া সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে।
তুলা
আজ প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে নেওয়া একটি সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি বেশ কিছুদিন ধরে যে ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো নিয়ে কাজ করছেন, সেগুলো এখন ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনি নতুন কৌশল তৈরি করার এবং আপনার কাজকে আরও ভালোভাবে সংগঠিত করার সুযোগ পাবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কাটানো সময় আপনাদের সম্পর্কে নতুনত্ব ও মধুরতা নিয়ে আসবে। কথোপকথন একে অপরকে আরও ভালোভাবে বোঝার সুযোগ করে দেবে। তবে, আজ রাগ করা বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখা ক্ষতিকর হতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আর্থিক এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে কিছুটা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করবেন না; আপনার আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার পরেই কেবল অগ্রসর হন। সুখবর হলো, একটি পুরোনো বিবাদের সমাধান আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে। দীর্ঘদিনের একটি চাপপূর্ণ পরিস্থিতির ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে পুরোনো স্মৃতি মনে পড়বে এবং মন ভালো হয়ে যাবে। পারিবারিক সম্প্রীতি এবং পরিবেশের উন্নতি হতে পারে। তবে, আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং সম্পূর্ণ তথ্য ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More