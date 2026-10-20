মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২০ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। ২০ অক্টোবর, ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ মঙ্গলবার কেমন কাটবে। দুর্গাপুজো ২০২৬এ আজ এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার জীবনে সুখ আসতে পারে, যা আপনার পুরো দিনটিকে বদলে দেবে! কোনো সুসংবাদ দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা দূর করে আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। আপনি যদি আপনার সন্তানের পড়াশোনা বা ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তবে কোনো আলোচনা একটি নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ ঊর্ধ্বতনদের কাছে প্রশংসিত হতে পারে এবং আপনি প্রশংসাও পেতে পারেন। কিন্তু খেয়াল রাখবেন, অহংকার যেন আপনার সাফল্যের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়; অন্যথায় আপনার কাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। নিজের স্বাস্থ্য নিয়েও অসতর্ক হবেন না। আজ নম্রতা, উপলব্ধি এবং শান্ত স্বভাব আপনার জন্য সুখের দরজা খুলে দিতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি আরাম, আনন্দ এবং সুসংবাদের এক সুন্দর মিশ্রণ হতে পারে! আপনি আপনার প্রিয় খাবার উপভোগ করবেন এবং প্রিয়জনদের সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আনন্দ বয়ে আনবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের জন্য একটি নতুন সুযোগ আশার আলো হয়ে আসতে পারে। আর্থিক বিষয়ে আপনার সততা এবং ধৈর্য আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। তবে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দেওয়া কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আপনার শ্বশুরবাড়ির সাথে একটি ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, কিন্তু আপনার সংযম নিশ্চিত করবে যে আপনাদের সম্পর্কগুলো নষ্ট না হয়। দিনের শেষে, আপনার পরিবার এবং প্রিয়জনদের সান্নিধ্যই আপনাকে সেই শান্তি দেবে যা আপনি এতদিন ধরে খুঁজছিলেন।
মিথুন
আজ যেকোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার মনকে পুরোপুরি সজাগ রাখুন! তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো বিনিয়োগ বা আর্থিক সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যদি আপনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ভ্রমণ করতে বা বাইরে যেতে হয়, তবে এই ভ্রমণটি দরকারি তথ্য বা নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার অবস্থান আরও শক্তিশালী হতে পারে। এদিকে, অতীতের কোনো ভুল বা সিদ্ধান্তের কথা মনে আসতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে, সেই শিক্ষাগুলোকে আপনার শক্তিতে পরিণত করুন। যারা অংশীদারিত্বে আছেন, তাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আজকের একটি বিচক্ষণ পদক্ষেপ ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে।
কর্কট
আজ সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসার মধুরতা বিকশিত হতে পারে এবং পরিবারে সুখের এক নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে! আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার বোঝাপড়া আরও ভালো হবে। যদি তারা কোনো নতুন সুযোগ পান, তবে তাদের আনন্দ পুরো পরিবারের মুখে ফুটে উঠতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বাধাগুলোও দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর অর্থ হলো, বাড়িতে যে উদ্বেগগুলো এতদিন ধরে ছিল, তা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস বয়ে আনতে পারে। তবে, সবাইকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন। আজ আপনার নিজের পছন্দ, আরাম এবং ইচ্ছার জন্য খরচ করতে ইচ্ছা করবে। বাজেট মাথায় রেখে নিজের আনন্দের জন্য কিছু করা আপনাকে অভ্যন্তরীণ সন্তুষ্টি এনে দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More