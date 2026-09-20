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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! দেখে নিন।

Published on: Sep 20, 2026, 04:00:11 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ,শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ রবিবার কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

দিনটি আপনাকে সতর্কতার সাথে চলার পরামর্শ দিচ্ছে। পরিস্থিতি পুরোপুরি আপনার অনুকূলে থাকবে না, তাই তাড়াহুড়ো বা অসতর্কতা পরিহার করাই শ্রেয়। আঘাত বা অপ্রত্যাশিত সমস্যার ঝুঁকি রয়েছে, তাই গাড়ি চালানো এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আপনার স্বাস্থ্যও কিছুটা দুর্বল থাকতে পারে। প্রেম এবং সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি কম সন্তুষ্টি পেতে পারেন। তবে, ব্যবসায়িক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে। দিনটিকে ইতিবাচক রাখতে দেবী কালীকে স্মরণ করুন।

বৃষ

আজকের দিনটি স্বস্তি ও অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করছে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কর্মরত ব্যক্তিরা ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সমর্থন ও প্রশংসা লাভ করবেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। কর্মসংস্থান ও কর্মজীবনের সম্ভাবনা শক্তিশালী থাকবে। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। প্রেম, সন্তান এবং ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে ভালো ফল লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সার্বিকভাবে, আজকের দিনটি আপনার জন্য অনুকূল বলে মনে হচ্ছে।

মিথুন

আজ পরিস্থিতি ধীরে ধীরে আপনার অনুকূলে আসবে। যারা আগে আপনার বিরোধী ছিলেন, তারা আপনার কাছাকাছি আসার বা বন্ধুত্বের হাত বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারেন। কোনো অভিজ্ঞ বা বয়স্ক ব্যক্তির আশীর্বাদ ও নির্দেশনা অত্যন্ত উপকারী হবে। জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা বাড়বে। আপনার স্বাস্থ্যের সামান্য ওঠানামা হতে পারে, তবে প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি ব্যবসায় লাভ ও সাফল্যের সুযোগও পাবেন। ভগবান গণেশকে স্মরণ করা মঙ্গলজনক হবে।

কর্কট

আজ, দীর্ঘ সময় পর, আপনি পরিস্থিতির একটি ইতিবাচক পরিবর্তন অনুভব করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ও ব্যবসায় আপনার কর্মশক্তি তুঙ্গে থাকবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দিতে শুরু করবে। আপনার সাহস ও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। প্রেম ও সন্তান সংক্রান্ত বিষয়েও আগের তুলনায় উন্নতি দেখা যাবে। যদিও খরচ বেশি হতে পারে, বিশেষ করে শুভ অনুষ্ঠানগুলিতে, অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, খরচ করার সময় আপনার বাজেট মাথায় রাখুন, কারণ ঋণ গ্রহণ এড়িয়ে চলাই আপনার জন্য ভালো হবে। পরিবেশবান্ধব জিনিস দান করা শুভ হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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