সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার উজ্জ্বল হয়ে ওঠার এবং এগিয়ে যাওয়ার দিন। নতুন মানুষের সাথে পরিচয় আপনার ভবিষ্যতের জন্য নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে। আপনি পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে অবিচল সমর্থন পাবেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে আরও বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আপনার শিল্প, সৃজনশীলতা এবং একটি বিশেষ দক্ষতা বিকশিত হবে। পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ারও ইঙ্গিত রয়েছে। তবে, প্রত্যেক নতুন পরিচিতকে সঙ্গে সঙ্গে নিজের বলে গ্রহণ করার ভুল করবেন না।
কন্যা
আজ আপনার মিষ্টি কথা ও আচরণ মানুষকে মুগ্ধ করবে। আপনার মতামত উপস্থাপনের ভঙ্গি সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিনটি চমৎকার হতে পারে এবং তারা পড়াশোনায় ভালো ফল করবে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো ধীরে ধীরে সম্পন্ন হতে শুরু করবে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানও নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে।
তুলা
আজ সম্পদ ও আত্মবিশ্বাস উভয়ই আপনাকে সহায়তা করবে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আপনাকে নতুন সাফল্য এনে দিতে পারে। অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে, কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন, কারণ তা ফেরত পাওয়া কঠিন হতে পারে। আজ অন্যের পরামর্শের চেয়ে নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এই অভিজ্ঞতাই আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং আত্মবিশ্বাস সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভ আপনাকে আনন্দ দেবে এবং দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা দূর হতে পারে। তবে, আপনার বাবার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। চাপের মুখে বড় ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই চাপ থাকবে, কিন্তু আপনার সামর্থ্য আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More