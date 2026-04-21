ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২১ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আজকের দিনটি ব্যস্ততাপূর্ণ হলেও ফলপ্রসূ হবে। একের পর এক কাজ আপনার ব্যস্ততা বাড়াবে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায়ের উপর মনোযোগ দেবেন। আপনি পুরোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে স্বস্তি পাবেন। আপনার বাবার কোনো কথা আপনার অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে, কিন্তু সংযম বজায় রাখুন। কর্মক্ষেত্রের প্রতিটি কাজের উপর নজর রাখা জরুরি।
মকর
আজকের দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ কিন্তু শিক্ষণীয়। অসতর্কতা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর ফলে ক্ষতি হতে পারে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে। আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, কিন্তু তার ফলও পাবেন। আপনার চারপাশের মানুষদের চিনুন এবং নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। একটি ইচ্ছা পূরণ হবে, যা আপনার হৃদয়ে আনন্দ বয়ে আনবে।
কুম্ভ
আজ উন্নতির নতুন পথ খুলে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে আপনি নতুন দায়িত্ব বা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবেন, যা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারি কাজে কিছুটা বেশি সময় লাগতে পারে। সামাজিকতার জন্য কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারেন। নতুন বছরে আপনি বড় কিছু করার সংকল্প করবেন। পারিবারিক ঐক্য অটুট থাকবে। শুধু সতর্ক থাকবেন। অসতর্কতা পরিহার করাই সাফল্যের চাবিকাঠি।
মীন
আজকের দিনটি উত্তেজনা এবং আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে। ইতিবাচক শক্তি নিয়ে বছরটি শুরু হবে। জমে থাকা কাজগুলো সহজেই সম্পন্ন হবে। পরিবারের কেউ চাকরি সংক্রান্ত কোনো সুখবর পেতে পারেন। সহকর্মীদের সাথে ভেবেচিন্তে কথা বলুন, অন্যথায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে আপনার মন আনন্দে ভরে উঠবে। রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি আরও শক্তিশালী হবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে।