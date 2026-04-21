মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২১ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২১ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ
আজ আপনার জন্য সুখের দিন। দ্রুত অর্থ আসবে, কিন্তু খরচও একই গতিতে বাড়তে পারে। তাই, বাজেট মেনে চলা অপরিহার্য। সুস্বাদু খাবার খাওয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ মনের শান্তি আনবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। আপনার সামাজিক পরিধি বাড়বে এবং নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি আর্থিক সমস্যার কারণ হতে পারে। সুখবর হলো, আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আপনি আরও বেশি কর্মশক্তি অনুভব করবেন।
বৃষ
আজ ভাগ্য পুরোপুরি আপনার পক্ষে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং আপনার নতুন উদ্যোগগুলো চমৎকার ফল দেবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হবে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। ভ্রমণের সময়, আপনি মূল্যবান তথ্য বা সুযোগ পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। সম্পদের বৃদ্ধি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।
মিথুন
আজ একটি স্বস্তির দিন। পুরোনো সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। আপনার বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অনেক কাজ সহজে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে। জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার সম্পর্ক নতুন করে মধুর হয়ে উঠবে এবং পুরোনো ক্ষোভ দূর হবে। আপনারা একসাথে ভ্রমণের পরিকল্পনাও করতে পারেন। শখ ও অবসরকালীন কর্মকাণ্ডে খরচ বাড়বে, যা আপনাকে বিশেষ অনুভূতি দেবে। আপনি পুরোনো ঋণ থেকে মুক্তি পাবেন, যা আপনার মনকে হালকা করবে।
কর্কট
আজ অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কোনো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার দিকে এগিয়ে যাবেন। তবে, অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এর ফলে অপ্রয়োজনীয় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সরকারি কাজে বিলম্ব হতে পারে, যা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। যারা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে জড়িত, তাদের সতর্ক থাকা উচিত। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া জরুরি এবং তাঁর যত্নই আপনার অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More