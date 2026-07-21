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    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের ২১ জুলাই ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Jul 21, 2026, 05:00:05 IST
    By Sritama Mitra
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    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের আজ মঙ্গলবার, ২১ জুলাই ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কারা কারা লাকি, তা দেখে নিন।

    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ

    আপনার চারপাশের মানুষদের চিনুন এবং কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। ব্যস্ততার কারণে কোনো কাজ ফেলে রাখা ক্ষতিকর হতে পারে। আপনি যদি নতুন কোনো সম্পত্তি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে সময়টি আপনার অনুকূলে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পরিবারের সাথে সময় কাটালে মনের শান্তি আসবে। কোনো একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে এবং নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে।

    কন্যা

    কাজের চাপ বেশি থাকবে, কিন্তু এই কঠোর পরিশ্রমই ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে স্মরণীয় মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু শিখতে আগ্রহী হবে। পড়াশোনায় পুরোপুরি মনোযোগ দিলে আপনি ভালো ফল লাভ করবেন।

    তুলা

    যেকোনো সংঘাত থেকে দূরে থাকাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে। অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ আসবে এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত সুফল বয়ে আনতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে চলমান পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং কথাবার্তায় সংযম অবলম্বন করুন। সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিষয় কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তবে ব্যবসায় ভালো ফলাফলের ইঙ্গিত রয়েছে।

    বৃশ্চিক

    পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে আপনার আগ্রহ জন্মাবে এবং আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার পিতামাতাকে সম্মান করুন এবং সময়মতো তাঁদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করুন। সরকারি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ সামান্য অবহেলাও সমস্যার কারণ হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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