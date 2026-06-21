মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির ২১ জুন ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির কেমন কাটবে আজকে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
মেষ
আজ আপনি আপনার কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পারবেন না এবং ছোটখাটো বিষয় আপনার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কাজের গতি কিছুটা ধীর হওয়ায় আপনি কিছুটা মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। আপনার বাবার সাথে একটি ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, তবে তাঁর মতামত বোঝা এবং সম্মান করা আপনার জন্য উপকারী হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কাছ থেকে এমন কিছু পরামর্শ পেতে পারেন যা আপনার কাজকে আরও সহজ করে তুলবে। আপনি আপনার ব্যবসায় কিছু বড় পরিবর্তন আনার কথাও ভাবতে পারেন এবং এই পরিবর্তনগুলো ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
বৃষ
আজকের দিনটি কিছু প্রতিকূলতা দিয়ে শুরু হতে পারে। আপনার কাজে আগ্রহ কমে যেতে পারে এবং কিছু লোক আপনাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু নিজের লক্ষ্যের উপর মনোযোগ ধরে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ আগামী বছরগুলোতে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। কিছু নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ উপকারী হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের জন্য একটি বিশেষ সারপ্রাইজের পরিকল্পনা করে তার মুখে হাসি ফোটাতে পারেন।
মিথুন
আজ আর্থিক বিষয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। হারানো বা আটকে থাকা টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে। কথাবার্তায় সংযম রাখা জরুরি, কারণ আপনার কোনো কথায় কেউ আঘাত পেতে পারেন। নতুন মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়বে এবং এই সম্পর্কগুলো ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার কোনো সিদ্ধান্ত বাড়িতে বা কর্মজীবনে সুসংবাদ বয়ে আনতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্য কাজের জন্য বিদেশে চলে যেতে পারেন এবং আপনিও নতুন কিছু শুরু করার পরিকল্পনা করতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি কিছুটা জটিল হতে পারে। আপনার সন্তানদের সঙ্গ ও কার্যকলাপের উপর নজর রাখা জরুরি হবে। নিজের কাজের জন্য অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করলে সমস্যা বাড়তে পারে। সামাজিক বিষয়ে অবহেলা সমস্যা তৈরি করতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিন। সম্পত্তি বা ভাগাভাগির বিষয়ে নিজের মতামত সাবধানে প্রকাশ করুন, কারণ একটি ছোট ভুলও বিবাদকে বড় করে তুলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More