সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ, সপ্তাহের প্রথম দিন, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার জন্য সাফল্য ও আত্মবিশ্বাস বয়ে আনবে। আপনি যা কিছু করবেন, তাতেই ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বড় পদক্ষেপ নিতে পারেন, যেমন তাকে কোনো নতুন কোর্সে ভর্তি করানো। পরিবারের অমীমাংসিত আর্থিক বিষয়গুলোও সম্পন্ন হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীকে দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি সময়মতো পূরণ করার চেষ্টা করুন; এটি একটি মধুর সম্পর্ক বজায় রাখবে। কারো কাছ থেকে ধার করা থেকে বিরত থাকুন। শেয়ার বাজার বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার বিচক্ষণতা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং লোকেরা আপনার মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হবে। অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা আপনার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে, তাই ছোটখাটো বিষয়কে গুরুত্ব দেবেন না। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। নতুন যানবাহন কেনার পরিকল্পনাটি শুভ ফল দিতে পারে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া আজ খুব উপকারী প্রমাণিত হবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ এবং পড়াশোনার জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে পারে।
তুলা
আজ আপনার জন্য নতুন আশা এবং ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে। নতুন কিছু করার আপনার ইচ্ছা আরও দৃঢ় হবে এবং আপনি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হতে পারেন। আপনার সন্তানের কর্মজীবন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে। বিরোধীরা আপনাকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করবে, তাই সতর্ক থাকুন এবং গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি বিভ্রান্তি এবং কঠোর পরিশ্রমে পূর্ণ হতে পারে। আপনি ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় অস্বস্তি হতে পারে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যা আপনাকে মনে শান্তি এনে দেবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার বাবার পরামর্শ আপনার কাজে খুব সহায়ক হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More