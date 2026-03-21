    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Mar 21, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ শনিবার ২১ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দেখে নিন শনিবার চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল
    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য উত্তেজনায় পূর্ণ থাকবে। যদিও আপনার স্বাস্থ্যের কিছুটা ওঠানামা হতে পারে, তবুও আপনি উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন, যা আপনাকে একটি বড় বিনিয়োগের কথা ভাবতে উৎসাহিত করতে পারে। কোনো নিকটাত্মীয় একটি নতুন বিনিয়োগের প্রস্তাব দিতে পারেন। তবে, আপনার বাবার সাথে একটি ছোটখাটো মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, তাই কথোপকথনের সময় সংযম বজায় রাখাই শ্রেয়।

    বৃষ

    ভাগ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ হবে। আপনার এবং আপনার জীবনসঙ্গীর মধ্যকার দূরত্ব কমে আসবে এবং আপনাদের সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে। আপনারা একসঙ্গে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনাও করতে পারেন। তবে, আপনার বাবা-মায়ের অনুভূতির প্রতি সম্মান জানানো জরুরি, তাই এমন কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন যা তাঁদের কষ্ট দিতে পারে। অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন এবং নিজের কাজে মনোযোগ দিন। বাড়িতে অতিথির আগমন একটি আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ব্যস্ততাপূর্ণ হতে পারে। তবে, একটি ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ হবে। কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত থাকতে পারেন, তাই তাদের শিক্ষকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। ভালোভাবে বিবেচনা না করে কোনো নতুন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্তের ফলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।

    কর্কট

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অন্যদিনের চেয়ে ভালো যাবে। তবে, আয়ের চেয়ে খরচ বেশি হওয়ায় আপনি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে পারেন। আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা অনেক কাজকে সহজ করে তুলবে। আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায়গুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়াও জরুরি। শুধুমাত্র কঠোর পরিশ্রমই আপনাকে সাফল্য এনে দেবে, তাই অন্যদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার কিছু নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হবে, কিন্তু অপরিচিতদের সাথে ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার ব্যবসায় কোনো পরিবর্তন আনার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

