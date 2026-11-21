শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে ২১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ শনিবার দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল রাশিফলে।
ধনু
আজ আপনার ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাব অন্যদের কাছে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। সমাজে সম্মান বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং লোকেরা আপনার কথা ও কর্মনিষ্ঠাকে কদর করতে পারে। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি পরিবারের মধ্যে আনন্দ ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি সরকারি কাজেও উন্নতির সুযোগ পেতে পারেন। তবে, দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের অভাব আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, তাদের সাথে কথা বলা বা যোগাযোগ বজায় রাখা মনের শান্তি এনে দেবে। আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।
মকর
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দিতে পারে এবং দীর্ঘদিনের ইচ্ছা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মনিষ্ঠা, শৃঙ্খলা এবং দায়িত্ববোধ আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মুগ্ধ করতে পারে। আপনার কাজের প্রশংসা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আপনি সমাজসেবা বা কোনো ভালো কাজে অবদান রাখার সুযোগও পেতে পারেন, যা আপনার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি করবে। অতীতের কোনো ভুল আজ আপনার জন্য একটি মূল্যবান শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা আপনাকে এবার আরও ভালোভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
কুম্ভ
আজ নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং নতুন কিছু শুরু করার ধারণাটি ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনো পরিকল্পনা নিয়ে ভেবে থাকেন, তবে তা বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে পারেন। ছোটখাটো বিষয়ে আত্মীয়দের সাথে তর্ক বা মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পরিবারের সদস্যরা আপনার পরিস্থিতি বুঝতে পেরে আপনাকে সমর্থন করতে পারেন। নারী বন্ধু বা সহকর্মীদের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লাভের ইঙ্গিত রয়েছে।
মীন
আজ আপনি কোনো বিষয় নিয়ে দ্বিধায় থাকতে পারেন, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। নিজের উপর চাপ না দিয়ে, শান্তভাবে সব দিক বিবেচনা করার চেষ্টা করুন। শেষ মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি আটকে যেতে পারে। হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরুন এবং যেকোনো ত্রুটি দূর করার জন্য কাজ করুন। কর্মক্ষেত্রে কিছু মানুষের আচরণ মানসিক চাপ বাড়াতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া না দেখানোই ভালো। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা নতুন সুযোগ পেতে পারেন, যা আশার আলো নিয়ে আসবে। বিবাহিত জীবনে, আপনার সঙ্গীর সাথে অপ্রয়োজনীয় তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং একে অপরের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )