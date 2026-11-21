শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২১ নভেম্বর ২০২৬ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ২১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। শনিবার এই চার রাশির কেমন কাটবে দিন, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন আশা ও আনন্দের অনেক ছোট-বড় সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত খবরটি পেতে পারেন। একটি বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ এখন আরও কাছে আসতে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা এমন কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন, যার কথাবার্তা ও ব্যক্তিত্ব তাদের আগ্রহী করে তুলবে। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে এবং অনেক ক্ষেত্রে মানসিক সমর্থন জোগাবে।
বৃষ
আজ আপনি কিছুটা অস্বস্তি বা বিভ্রান্তি বোধ করতে পারেন, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং বিচক্ষণতা আপনার আর্থিক পরিস্থিতি পরিচালনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর্থিক বিষয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা অপরিহার্য হবে। আপনার ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের তথ্য সবার সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি যদি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার কথা ভাবেন, তবে তাড়াহুড়ো করার আগে বাজারের পরিস্থিতি এবং ঝুঁকিগুলো ভালোভাবে বুঝে নিন। এদিকে, কোনো প্রিয়জনের হঠাৎ আগমন পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারে এবং আনন্দ বয়ে আনতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার মনে হতে পারে যে আপনার দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম অবশেষে ফল দিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং আপনার প্রচেষ্টা যথাযথ স্বীকৃতি পেতে পারে। আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সাক্ষাৎ শুধু আনন্দই বয়ে আনবে না, বরং আবেগঘন স্মৃতিও মনে করিয়ে দিতে পারে। আপনার সন্তানের সুখের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা তার পছন্দের জিনিস কেনার ইচ্ছা হতে পারে। এটি পরিবারে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে।
কর্কট
আজ কিছু পরিস্থিতি কিছুটা জটিল মনে হতে পারে, তাই কোনো সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য ও বোঝাপড়ার অনুশীলন করুন। পরিবারের মধ্যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে মতবিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, নিজের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য জেদ না করে, ভালোবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি বা ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি যদি সম্পত্তি কেনার বা আর্থিক সহায়তা পাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং শর্তাবলী সাবধানে পরীক্ষা করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)