শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা!২১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ ২১ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আর্থিক বিষয়ে ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং স্বস্তি এনে দেবে। ব্যবসায়ীরা তাদের অংশীদারদের সাথে নতুন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। সঠিক কৌশল এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাগুলো ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আপনি বিলাসবহুল জীবন উপভোগ করার এবং আপনার প্রিয় খাবার খাওয়ার সুযোগও পাবেন। কিছু নতুন বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে, কিন্তু উত্তেজনার বশে অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন।
কন্যা
আজ আপনি একটি বড় স্বপ্ন পূরণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন। পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপনি দীর্ঘদিনের লালিত একটি লক্ষ্যের পেছনে ছুটছেন। আপনি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পাবেন। আপনার এই সাহায্য স্বস্তি আনবে এবং আপনি এক গভীর আত্মতৃপ্তি লাভ করবেন। তবে, আপাতত ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই শ্রেয় হতে পারে। আজ আপনার বাবা-মায়ের পরামর্শ বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে। তাদের পরামর্শে মনোযোগ দিন এবং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হন। আপনাকে আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ বা কর্মজীবন নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনাকে গর্বিত করতে পারে।
তুলা
আজ আপনাকে আপনার প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। কিছু প্রতিপক্ষ আপনার কাজে বাধা দেওয়ার বা আপনার বিরুদ্ধে পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে পারবেন। একটি প্রিয় ইচ্ছা পূরণ হলে আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ হবে। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য আয়ের একটি নতুন পথ খুলে যেতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ খুঁজে থাকেন, তবে একটি ফলপ্রসূ সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। আপনাকে সমাজসেবা বা দাতব্য কাজে অবদান রাখার সুযোগ দেওয়া হবে। এর জন্য আপনি সম্মান ও প্রশংসাও পেতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার জন্য পরিবার এবং স্বাস্থ্য উভয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। ছোটখাটো বিষয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার তর্ক হতে পারে, কিন্তু যদি আপনি কথোপকথনে ভালোবাসা এবং ধৈর্য বজায় রাখেন, তবে বিষয়টি সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং দক্ষতার ফলে একটি বড় অর্ডার বা নতুন ব্যবসার সুযোগ আসতে পারে। তবে, এই সাফল্যের মাঝে গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখাও অপরিহার্য হবে, কারণ ক্রমবর্ধমান খরচ আপনার বাজেটের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )